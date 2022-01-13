Ayrılığa dayanmadı

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Boğaztepe’nin sevilen ismi Neşe Güllü, eşinin vefatından 3 gün sonra hayatını kaybetti

Ayrılığa dayanmadı
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İskele’ye bağlı Boğaztepe bölgesi sakinleri Ali-Neşe Güllü 3 gün arayla hayatını kaybetti.
Ali Güllü’nün 9 Ocak’ta yaşamını yitirmesinin ardından eşi Neşe Güllü de dün hayata veda etti. 

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Bölgesinin sevilen isimleri Güllü çiftinin ardı ardına vefatı sevenlerini üzdü.  
Neşe Güllü’nün kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilirken, cenazesinin bugün öğle namazının ardından Boğaztepe Mezarlığına defnedileceği bildirildi.
UBP İskele İlçe Başkanı Metin Güllü'nün abisi Ali Güllü de 9 Ocak 2022 tarihinde hayatını kaybetmiş, cenazesi 10 Ocak’ta İskele Kabristanlığı'na defnedilmişti.

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