Seçmene kolaylık

Vatandaşlar 23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçiminde hangi sandıkta oy kullanacaklarına dair bilgileri mahkemelerin internet adresinden edinebilecek.

Seçmen, ‘Nerede oy kullanacağım’ linkinden kimlik kartı numarasını girmek suretiyle oy kullanacakları sandık numarasını ve sandık yerini öğrenebilecek.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçmenleri bilgilendirmek amacıyla yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

“23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği Erken Genel Seçiminde vatandaşlar, //www.mahkemeler.net ve //ysk.mahkemeler.net adresli web sitelerimizin ‘Nerede oy kullanacağım’ linkinden kimlik kartı numarasını girmek suretiyle oy kullanacakları sandık numarasını ve sandık yerini öğrenebilecektir. İlçe Seçim Kurullarımız yürüme engelli vatandaşların oy kullanmasını kolaylaştırmak amacıyla genel bir takım tedbirler almış bulunmaktadır. Ancak sandık yerinin üst katta olması veya rampa bulunmaması nedeniyle kayıtlı bulunduğu sandık yerine çıkmasının mümkün olamayacağını önceden tespit eden seçmenlerin, 19 Ocak 2022 tarihine kadar ilgili İlçe Seçim Kuruluna ait telefonlara bilgi vermesi halinde ek önlemler alınabilecektir.”

Duyuruda, seçmenlerin 19 Ocak tarihine kadar ilgili İlçe Seçim Kuruluna ait telefonlara bilgi vermesi halinde ek önlemler alınabileceği açıklandı.

İlçe Seçim Kurullarının telefon numaraları şöyle:



Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu: 612 20 25.Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu: 612 20 40.Girne İlçe Seçim Kurulu: 612 20 56.Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu: 612 20 72.İskele İlçe Seçim Kurulu: 612 20 82.Lefke İlçe Seçim Kurulu: 612 20 98.