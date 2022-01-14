"Yapamazsak çantamızı alır gideriz"

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la yaptıkları görüşmelerde ekonomik durum, yatırımlar, seçimden sonra yapılacak çalışmaları ele aldıklarını kaydetti; geçici bir süre Türkiye’den yardım isteyeceklerini ancak nihai hedeflerinin KKTC’yi kendi ayakları üzerinde durdurmayı başarmak olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, “KKTC’yi kendi ayakları üzerinde durdurmayı başaracağız. Ya başaracağız ya başaracağız. Bu kararlılığımıza çok büyük destek verdiler. Radikal kararlar almak için bu göreve geleceğiz. Alamazsak da çantamızı alır gideriz. Bu kadar net” diye konuştu.

Ankara'da iki gündür çok sıcak bir karşılama ve ağırlama gördüklerini belirten Sucuoglu, ortaya koydukları görüşlere destek bulduklarını vurguladı.

Sucuoğlu, “Gerek Sayın Erdoğan gerekse de Sayın Fuat Oktay ile oldukça samimi bir ortamda görüştük. Ayrı ayrı bir saati aşkın görüşmelerimiz oldu. Sıcak karşılama ve ev sahipliği için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Geçici süre yardım isteyeceğiz”

Sucuoğlu, “Ekonomik durum, yatırımlar, 23 Ocak’tan sonra yapılacak çalışmalar, pandemi nedeniyle ekonomik daralma süreci... Detaylı anlattık. Biz bu göreve talip olurken, bir şey bizim için çok önemlidir. Seçilme gailemiz olmadan, kelle koltukta yürüyeceğiz. Başka bir yolu yoktur. Radikal kararlar almak için bu göreve geleceğiz. Alamasak da çantamızı alır gideriz. Bu kadar net. Bunları anlattım. Geçici süre yardım isteyeceğiz ama bu da çok uzun sürmeyecek. Nihai hedefimizi belirledik. KKTC’yi kendi ayakları üzerinde durdurmayı başaracağız. Ya başaracağız ya başaracağız. Bu kararlılığımıza çok büyük destek verdiler” diye konuştu.

“Siyasi istikrar, ekonomik istikrar, sosyal istikrar”

Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde üç unsurun öne çıktığına işaret ederek, “Siyasi istikrar, ekonomik istikrar, sosyal istikrar... Bunlar birbirini tamamlayan üç faktör. Bizim insanımız, kimseden aşağı değil. İnsan kaynağımız mevcuttur... Ama siyasi istikrar yoktur. Bütün bunları konuştuk. İnşallah 23 Ocak’tan sonra da istikrarlı beş yıllık bir hükümet olur. Çünkü insanımızın buna ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs konusunda uyum içerisindeyiz”

Anavatan Türkiye ile Kıbrıs konusunda da tam bir uyum içinde olduklarını vurgulayan Sucuoğlu, iki eşit egemen ortaklık tezini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Sucuoğlu, Kıbrıs konusunda önümüzdeki süreçte önemli gelişmeler olabileceğini sözlerine ekledi.

Sucuoğlu, Memur- Sen’i ziyaret etti

Başbakan Faiz Sucuoğlu Ankara temasları kapsamında, Türkiye Memur Sendikaları Konfederasyonu’nu (Memur-Sen) ziyaret etti.

Açıklamasına göre, Türkiye'nin en büyük sendika konfederasyonlarından Memur-Sen’in genel merkezini ziyaret eden Başbakan Sucuoğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Memur-Sen’e bağlı sendika genel başkanlarıyla görüştü.