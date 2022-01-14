Sonuçtan çok emin

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, 1 hafta sonra yapılacak seçimde, partilerin alacakları oy oranı değişse bile, parti sıralamasında ilk üç sıranın değişmeyeceğini, aylardır halkın içerisinde yaptıkları temaslardan görebildiklerini söyledi. Özersay, halkın, Halkın Partisi’ni kendi hak ve menfaatlerinin sigortası gördüğünü de kaydetti.

Açıklamaya göre; Özersay, konuk olduğu programda soruları yanıtladı. Özersay, “9 milletvekili ile meclise girdiğimizde koalisyonun küçük ortağı olmak veya muhalefette kalmak gibi bir tercihte bulunmak zorunda kaldık. Koalisyonun küçük ortağı olmak durumunda kalınca o ortaya koyduğumuz ilk hedeflerin altında birtakım hedefleri gerçekleştirebildik” dedi.

Özersay, bundan sonra yine aynı hedefleri halkın vereceği destek oranında adım adım yapmak için kararlılıkla çalışacaklarını söyledi.

Halkın Partisi’nin şu anda ortaya koyduğu hedefler ile seçimden beklediği sonuçlar arasında bir makas olmadığını söyleyen Özersay, “2018’de ortaya koyduğumuz hedeflerin tümü doğru, bu ülkenin ihtiyacı olan, halkın yararına olan hedeflerdir. Onların tamamının yapılabilmesi için Halkın Partisi’nin o dönemde tek başına iktidara gelmesi lazımdı” diye konuştu.

Özersay, Halkın Partisi’nin halen genç ve dinamik ama gerek seçimler gerekse ülke yönetimi ile ilgili geçmişe göre çok daha olgun ve belli bir tecrübeye sahip olduğunu kaydetti.

“Kriz yönetiminde tecrübeliyiz”

Halkın Partisi’nin krizlerin yönetilmesinde diğer siyasi partilerden daha tecrübeli olduğunu söyleyen Özersay, sağlık krizinin yönetilmesinde Halkın Partisi’nin çok kritik bir rolü olduğunu belirtti.



HP’den Güzelyurt çıkarması

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve beraberindeki milletvekili adayları, parti üyeleri ve gönüllüler dün Güzelyurt’a ziyaret gerçekleştirdi.

Verilen bilgiye göre, önce Güzelyurt Sanayi bölgesinde giden HP’liler, daha sonra devlet daireleri ve ardından da çarşıda broşür dağıttı.