Lağım taştı sabır tükendi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da üniversite kampüsünün hemen karşısında bulunan sokakta taşan lağım suları, bölge sakinlerini çileden çıkardı. Taşan lağım sularından dolayı dayanılmaz bir kokuyla yaşamak zorunda kalan bölge sakinleri 6 aydır çalmadık kapı bırakmadıklarını ancak yetkililerin duruma kayıtsız kaldığını savundu. Sabırlarının tükendiğini ifade eden bölge sakinleri, “Yeter artık, insanca yaşamak istiyoruz” dedi. Diyalog muhabirine konuşan bölge sakinlerinden Görkem Güçver, 6 aydır çirkef kokusu soluduklarını, Gazimağusa Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı’na defalarca başvurdukları halde hiç bir önlem alınmadığını ifade etti. Sağlıklarının tehlikede olduğunu vurgulayan Güçver, “Yeter artık, bu nasıl bir umursamazlıktır. Belediye bu sorunu çözemezse istifa etsin, tahammülümüz kalmadı” dedi. Mustafa Demirci ise 6 aydır çile çektiklerini, bölgede kokudan durulmadığını ifade etti ve “Evde kapı pencere açamıyoruz, yazıklar olsun, 6 aydır kaderimize terkedildik” şeklinde konuştu.