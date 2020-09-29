Ayrılık öfkesi

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çatalköy’de yaşanan olayda kız arkadaşına tehditler yağdırıp, cinsel taciz suçu işlediği iddia edilen Osman Yurtseven şikayet üzerine tutuklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının evden ayrılmak isteyen kız arkadaşını ölümle tehdit ettiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının Çatalköy’de birlikte yaşadığı kız arkadaşını iki kez tehdit ettiğini, bir kez de cinsel tacizde bulunduğunu belirtti.



Polis, ilk olayda zanlının eline tava alıp, havaya kaldırdıktan sonra evden ayrılmak istediği gerekçesiyle kız arkadaşını, “Eğer gidersen seni öldürürüm” diyerek tehdit ettiğini söyledi.Polis, zanlının 26 Eylül tarihinde de WhatsApp’tan kız arkadaşına kendi cinsel organının fotoğrafını gönderip, cinsel taciz suçu işlediğini belirtti.Polis memuru, zanlının 27 Eylül’de ise yine WhatsApp’tan kız arkadaşına mesaj atıp, “Ses kayıtlarını ailene göndereceğim” diyerek tehdit ettiğini ifade etti.Zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını, hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talebi kabul etti.