Güneyden almış

Suna ERDEN

Lefkoşa Adli Şube ekipleri, ihbar üzerine Surlariçi bölgesinde yaşayan Serkan Doğan’ın evine baskın yaptı.

Evde yapılan aramada ruhsatız bir adet silah bulunurken, Doğan gözaltına alındı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının kendisini korumak için silah aldığını söylediği aktarıldı.

Zanlının silahı başka şahıslar aracılığıyla Güney Kıbrıs’tan ithal ettirdiği de belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, 18 Şubat 2022 tarihinde saat 12.00 sıralarında Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde zanlıya ait iş yerinde yapılan arama sonucu ofis masasının çekmecesinde bir adet silah bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının silahı kanunsuz olarak tasarruf ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının silahı kendisini korumak amacı ile Güney Kıbrıs’tan temin ettiğini söylediğini aktardı.

Aranan şahıslar var

Polis, gözaltına alınan zanlı hakkında ‘Kanunsuz Ateşli Silah Tasarruf ve İthali’ suçlarından soruşturma başlatıldığını söyledi.

Silahı güneyden ithal edip, kuzeye getiren şahsın da arandığını belirten polis, ayrıca zanlının tasarrufu amacının da araştırıldığını açıkladı.

Balistik inceleme yapılacak

Polis, her hangi bir olayda kullanıp kullanılmadığını tespit etmek için silah üzerinde balistik inceleme yapılacağını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, zanlının serbest kalması halinde aranan şahıslara etki edebileceğini kaydeden polis, 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme zanlının 3 gün süreyle polis gözetiminde kalmasına karar verdi.

