Birer attılar birer aldılar 1-1

Yer: Güzelyurt Üner Beralp Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek, Necmi Bulut, Halil Erdem Canaloğlu

Binatlı: Yunus, Ayhan, Mehmet Neşe, Ali Özbahar (Nevzat), Hasan, Mehmet Ali Avunç (Süleyman), Abdullah (Erdem), Darbaz, Mustafa, Mehmet Zaim, Fikri

Merit A. Yeşilova: Kemal, Billy Mehmet, Mejdi, Mustafa (Chibuzor), Aksel, Mehmet Tekin, Eyüp, Vakkas, Gökhan, Yakup, Mustafa

Goller: 90. Dk. Fikri (BÜY), 51. Dk. Mehmet Tekin (MAY)

AKSA Süper Lig’in 19. hafta maçında Binatlı ile Merit Alsancak Yeşilova yenişemeyerek 1-1 berabere kaldı.

İki takımın da galibiyet hedefiyle çıktığı karşılaşmada takımlar birbirlerine üstünlük kuramadılar ve birer puana razı oldular.

Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti. İki takımın da gol çabaları ilk yarıda sonuç bulmadı ve ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Merit Alsancak Yeşilova’ydı.

51. dakikada gelişen atakta Mehmet Tekin’in vuruşunda top filelere gidince Merit Alsancak Yeşilova deplasmanda Binatlı karşısında 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın bu sonuçla bitmesi beklenirken maçın son dakikalarında gelişen Binatlı atağında Fikri’nin vuruşunda top filelere gitti ve skora denge geldi. Maç 1-1 oldu.

Geri kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve takımlar birer golle birer puanın sahibi oldular.

Merit Alsancak Yeşilova bu sonuçla puanını 34’e yükseltirken Binatlı da puanını 10 yaptı.