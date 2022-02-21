Hukuk ordusuna  72 yeni nefer

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Hukuk Fakültesi ile Adalet Meslek Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni, 9 Şubat 2022 Çarşamba günü, saat 14.00’te, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirildi. Törende mezunlar adına Hukuk Fakültesi Mezunu Sude Topuksuz bir konuşma yaptı. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hakan Bilgiç, “Sevgili mezunlarımız, genç meslektaşlarım, sizleri tebrik ediyor, yaşamınızın bundan sonraki kısmında başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun” diye konuştu. Konuşmaların ardından İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Şensoy ile Yrd. Doç. Dr. Bilgiç tarafından mezunlara diplomaları takdim edildi. Törende 72 hukukçu mezun oldu.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2022, 10:52