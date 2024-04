Çarşı krizde

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa çarşısı bayram öncesinde de umduğunu bulamadı. Günü neredeyse satış yapmadan geçiren ve zor durumda olduğunu söyleyen esnaf “hediye almaya gelen yok. Herkes eskisiyle idare etmeye çalışıyor, bu durumda bizim kasalar boş kalıyor” diyerek, tek umudun yabancı turistler olduğunu söyledi.

Bölgeyi gezmeye giden turistlerin az da olsa alış-veriş yaptığını belirten Gazimağusa esnafı, daha çok kapı açılması halinde kuzeye geçen turistlerin ve Kıbrıslı Rumların sayısında artış olacağını düşünüyor.

Esnaf; ülkeye gelen turist sayısının artırılmaması halinde kepenk indirmekten başka çarenin kalmayacağını söylüyor.

Ne dediler

Hacı Mahmut Koruk

“ İşler çok kötü gidiyor, adeta yaprak kıpırdamıyor. Her şeyin pahalı olması, vatandaşın alım gücünün iyice azalması bize olumsuz yansıyor. Bir de denetimsizlik büyük soprun, Türkiye’den 100 TL fiyata gelen parça, nasıl olur da bize 2 bin - 3 bin TL’ye satılır, tüm bu faktörler esnafı adeta dibe vuruyor.”

Osman Geçit

“İşler iyi gitmiyor, bayram öncesi de hiç bir şey fark etmedi, yeterli kazanç sağlayamıyoruz. Hükümetin önlem alması gerekir, aksi halde esnafın işi çok zor.”

Salih Oktay

“Çarşı bom boş, insanlar uğramıyor, bize sadece devamlı müşterilerimiz geliyor. Pahalılık piyasayı iyice bozdu, bayram öncesi de bir canlılık yok, çarşı bom boş, umarız arife günü bir canlanma olur.”

Caner Ağdaş

“Hiç iş yapamıyoruz, kasa bom boş, turistler de alış veriş yapmaz oldu. Dükkana bile gelmiyorlar, çok zor günler geçiriyoruz, bayram öncesi de işlerde en ufak bir canlanma olmadı.”

Haldun Birsoy

“Şu an çarşıda bir sakinlik söz konusu, canlılık göremiyorum. İnsanımız genelde bayrama yönelik alışveriş yaptığı için, gelecek hafta arife günü bir canlanma olabilir diye düşünüyorum, ancak şu anda çarşı boş durumda.”

Yusuf Yenidoğanay

“ Dövizde uzun süredir yaşanan artışa bağlı olarak sektörler ve çalışanları ekonomik olarak mağduriyet yaşıyor. Alım gücü çok düştü, buna bağlı olarak birçok sektörde ekonomik zorluklar yaşıyor. Hedefleri gerçekleştirmek bir yana kişiler işletmelerini ayakta tutmaya çalışıyor, bu nedenle bayram döneminde maalesef piyasada genel bir durgunluk var.”

Jale Altaş

“Bayram öncesindeyiz ama çarşı bomboş, hiç satış yapamadım, bu kadar kötü ilk kez bu yıl oldu. Geçen yıllarda da işler azdı ancak bu sene çok kötü, 30 yıl öncesinde her bayram öncesi burası dolar taşardı, yemek yiyecek zaman bile bulamazdım.”

Hasan Özbil

“Bayram öncesi işler kötü değil, ama iyi de diyemem, turistler gelmeden işlerde bir canlanma olmasını beklemiyorum, umudumuz güneyden gelen turistlerdir. Sınır kapılarında geçişleri rahatlatacak uygulamalar olması ya da daha fazla sınır kapısının açılması biz esnafı iyice rahatlatacak diye düşünüyorum.”

