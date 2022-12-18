Helikopterler de katıldı

Rum ve ABD hava ve deniz kuvvetleri, sözde Rum yönetiminin “sorumluluk bölgesi kapsamındaki” deniz bölgesinde Perşembe günü CYPUSA 01/22 kod isimli arama kurtarma tatbikatı icra etti.

Fileleftheros’a göre gece ve gündüz şartlarında arama kurtarma faaliyet senaryosunun icra edildiği tatbikata ABD donanmasından MH-60S tipi bir helikopter, RMMO’ya ait AW-139 tipi helikopter, Liman Polisi’ne bağlı “Thiseas” isimli sürat botu ile “Çomakis” isimli kıyı devriye botu ve Rum Sağlık Bakanlığı’na bağlı uzman sağlık personeli katıldı.

Operasyonel denetim ve koordinasyonunu Larnaka’daki Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin üstlendiği tatbikatın Güney Kıbrıs ile ABD’nin, özelde arama-kurtarma alanında, genelde de Doğu Akdeniz bölgesindeki insanî operasyonlardaki işbirliği çerçevesinde icra edildiği açıklandı.