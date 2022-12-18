Cinsel tacizle suçlanıyor

Girne’ye bağlı Alsancak'ta meydana gelen olayda misafir olarak gittiği işletmede sekreter olarak çalışan kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Nevzat Ünal şikayet üzerine tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada iddialar aktarıldı. Zanlının iş yerinde çalışan kadınla tokalaştığı esnada elini öptüğünü daha sonra yanağını da öpmeye kalkıştığını belirtti. Kadının geri çekilmek istediği, zanlının zorla kadını kendisine doğru çekerek öptüğü açıklandı. Zanlı kadını kendisine doğru çektiği için ‘darp’, yanağından öptüğü için ise ‘cinsel taciz’ suçu işlemiş oldu.

Polis memuru, olayın 16 Aralık 2022 tarihinde saat 12.00 sıralarında Alsancak'ta Ankara caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işyerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, Gayretköy'de yaşayan zanlı Nevzat Ünal'ın bir iş için Alsancak’taki işletmeye gittiğini, orada çalışan ve kendisine su veren kadınla tokalaştığı esnada elini öptüğünü belirtti. Polis, zanlının daha sonra kadını yanağından öpmek için uzandığını ifade etti. Kadının geri çekildiğini ifade eden polis, zanlının sekreteri kendisine doğru çekip, sol yanağından öperek cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti. Polis memuru, söz konusu kadının şikayetçi olmasıyla zanlının gözaltına alındığını ve soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, alınması ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.