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Akaryakıta 50 kuruşluk indirim yapıldı

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Akaryakıta 50 kuruşluk indirim yapıldı

Akaryakıt fiyatlarında 50 kuruş indirime gidildi. Yeni fiyatlar dün yürürlüğe girdi. Akaryakıt fiyatları, 2022 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi’yle yeniden düzenlendi ve Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 95 oktan benzin 18.00 TL; 98 oktan benzin 18.31 TL; eurodiesel 19.93 TL; gazyağı 19.85 TL’den satılacak. 9 Aralık’tan beri 95 oktan benzin 18.50 TL; 98 oktan benzin 18.81 TL; eurodiesel 20.43 TL; gazyağı 20.35 TL’den satılmaktaydı.

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