‘Verilen sözler tutulmalı’

Motosiklet Komitesi, vergi indiriminin uygulanmamasına eylemle tepki gösterdi.

Başbakanlık önünde yapılan eyleme, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu Motosiklet Komitesi Üyeleri ve KKTC'nin 6 İlçesinden motosiklet tutkunları katıldı.

Eylemde verilen mesajda, Maliye Bakanı Alişan Şan'ın 24 Eylül'de Meclis Önü'nde yapılan ilk eylemde sözünü ettiği vergide indirimin 3 ayda hayata geçirilmediği hatırlatıldı ve Başbakan’dan, bu sözün tutulması talep edildi. KITMOK Yönetim Kurulu Üyesi Berna Güzel tarafından okunan basın bildirisinde, hükümetten beklentiler aktarıldı. Açıklamada, “siyasete bulaşmadan, siyaset yapmadan, sadece ve sadece ekonomik kaygımızı dile getirmek ve sadece bizim değil, ülkenin kanayan yarasına parmak basmak için yola çıktık" denildi.

“Maliye Bakanı Şan ‘halledeceyik’ deyip kaçtı”

24 Eylül'de ülkenin en çok ses getiren, ses çıkaran, en uzun konvoylu motosiklet eyleminin yapıldığının hatırlatıldığı açıklamada, verilen sözlerin tutulmadığına vurgu yapıldı. Başbakanlık önünde yapılan açıklamada şunlar ifade edildi: “Bizler de Başbakan Sayın Ünal Üstel'e geldik... Sayın Başbakan, Sayın Maliye Bakanı, topu size atıyor... Biz de size soralım... Motosiklette, küçük motosiklette, vergi düzenlemesi ne oldu?

Vergi indirimi ne oldu? Biz sizden lüks hayata kolaylık istemiyoruz. Asla... Bu acımasız ekonomik ortamda, Cebimizi küçültecek, giderimizi azaltacak, bir açılım istiyoruz.. Devletin gelirini azaltmayacak, bilakis artıracak öneriler yaptık... Motosiklet vergileri, otomotivden neden daha çok Sayın Başbakan? Biz siyaset yapmıyoruz... Siyasi karar, atama, istihdam, ek mesai, para, pul istemiyoruz... Vergide adalet istiyoruz... Bu kadar basit... Ortak kadere sürüşümüz, burada durmayacaktır... Ülke derdiniz, seçim derdine artık yenik düşmesin... Bizleri de düşünün, insanımızı düşünün...”