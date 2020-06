Babalar Günü’nde anlamlı mesajlar verdiler

Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve bakanlar Ali Pilli, Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu dün kutlanan Babalar Günü ile ilgili mesaj yayımladı.

Tatar, çocukları için her türlü fedakarlığa katlanan babaların değerinin bilinmesi, onlara saygı ve sevgide kusur edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Tatar, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Babalarımız bizim yaşama gözlerimizi açmamızın iki temel unsurundan biridir. Ana canan, baba candır. Çocuklarının iyi bir yaşam sürmesi için her türlü fedakârlığa katlanan babalarımızın değerini bilmeli, onlara saygı ve sevgide kusur etmemeliyiz” dedi.

Başbakan Tatar, çocuklarının geleceğe umutla bakmasını sağlayan, onların mutluluğunu kendi mutluluğu bilen her babanın en büyük isteğinin erdemli, halkına, ülkesine, ailesine destek veren hayırlı evlatlara sahip olmak olduğunu vurguladı.

Özersay babalar gününde annesini kutladı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da herkesin babalar gününü kutladı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajında “Babalar günün kutlu olsun anne. Tüm babaların, hem baba hem de anne olabilen annelerin babalar günü kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Taçoy: Çok destanlar yazıldı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise mesajında şu ifadelere yer verdi.

“Yine bir Babalar Günü ve yine bir babanın etrafında toplananlar olduğu gibi, gözyaşı dökecek olanlar var. Allah’tan hayatta olan babalarımıza uzun ömür, kaybettiklerimize rahmet dilerim.

Anne üstüne de baba üstüne de çok destanlar yazıldı. Ne mutlu iyi anne, ne mutlu iyi baba; en güzeli de ne mutlu iyi aile yaratanlara.

Ve biliyoruz ki, içinden geçtiğimiz günlerde hepimizin yükü ağır. Baba şefkati ile bu ülkeye baktığımız zaman gördüğümüz manzara bizi üzebilir. Ama asla KKTC için yapmamız gerekenlerden alıkoyamaz.

Yüzümüze bakan çocuklarımız bizden iyi bir gelecek bekliyor. Böylesi bir günde baba olmanın önemi bir o kadar daha artıyor. Tekrar, hayatta olan tüm babalara uzun ömür, hayatını kaybeden babalara Allah’tan rahmet dilerim. Babalar Günü kutlu olsun...”

Pilli: Onları hatırlamalıyız

Sağlık Bakanı Ali Pilli de "Üzerimizde büyük emekleri olan anne ve babalarımızın gönüllerini hoş tutmak, onlara karşı her zaman vefa göstermek her evladın önceliği olmalıdır” diyerek başladığı mesajında şunları kaydetti:

“Aile bağlarımızın kuvvetlenmesine vesile olan bu günde dargınlıkların, kırgınlıkların unutulmasını ve küslerin barışmasını temenni ediyorum.

Bu yıl Babalar Günü’nde her zaman olduğu gibi sevgimizi, ilgimizi eksik etmeden, sosyal mesafe kurallarına uyarak yanlarında olmalı, onları hatırlamalıyız.

Babalar ve evlatları arasındaki bağın daha da güçlenmesi gerektiğine olan inancımla bir çınar ağacı gibi ailesine kol kanat geren tüm babaların ve baba adaylarının, Babalar Günü'nü kutlar, vefat eden tüm babalara Allah'tan rahmet, hayatta olan tüm babalara sağlıklı, güzel bir ömür dilerim."

Sucuoğlu: Ailenin temel direği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da babaların ailenin temel direği olduğunu belirtti.

Bakan Sucuoğlu’nun mesajı şöyle:

"Babalar Günü, ülkemizde ve dünyanın pek çok ülkesinde her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü babaların onuruna kutlanan özel bir gündür. Herkesin hayatında zor günlerinde elinden tutan, sıcak bir gülümsemesiyle kalbini ısıtan, sevgi ve güveni öğreneceği bir babaya ihtiyacı vardır. Yaşınız kaç olursa olsun baba figürü hayatınızın en önemli aktörüdür. Ailenin temel direği olarak görülen, güvenin, sevgi, saygı ve otoritenin sembolü babalar, bir çınar ağacı gibi gölgesinde huzur bulduğumuz varlıklardır. Bu anlamlı günde, hayatta olmayanlara Allah’tan rahmet dilerken, , tüm babaların Babalar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat diliyorum."