Para, içki ve bilgisayar

Suna ERDEN

Lefkoşa’da haziran ayı içerisinde 2 günde 3 ayrı işyerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen Umar Abdullahi Jabiru, Yusuf Badamasi Abubakar ve Usman İbrahim gözaltına alındı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların ikisi restoran üç iş yerine girdikleri, para ve bilgisayar çaldıkları belirtildi.

Kamera görüntülerinden tespit edilen zanlıların evinde arama yapıldığı, çalıntı bilgisayarın bulunduğu kaydedildi.

Soruşturmayı yürüten polis, Umar Abdullahi Jabiru, Yusuf Badamasi Abubakar ve Usman İbrahim’in

18-20 Haziran 2020 tarihleri arasında Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık olayları ile bağlantılarının tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi.

2 günde 3 işyeri

Polis memuru, zanlıların 2 gün içerisinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren Burcu Restorandan 178 TL para ve bir şişe alkollü içki, Cavada Restorandan 36 TL bozuk para ve Share Copy Dizayn isimli iş yerinden diz üstü bilgisayar çaldıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlıların ayrıca Urfalı Osmanbey Konağı isimli restorana da girdiklerini ancak herhangi bir şey çalamadan çıktıklarını belirtti.

Hırsızlık olaylarının bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını, üç zanlının tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, evlerinde yapılan aramada çalınan diz üstü bilgisayar ile bir şişe içkinin bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlıların ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme haklarında hırsızlık suçundan soruşturma yürütülen zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.