Limonun kilosu 15 lira Vay halimize

Onur ULAĞ

‘Narenciye Cenneti’ olarak anılan Kuzey Kıbrıs’ta limonun kilosu 15 liraya yükseldi. Lefkoşa açık pazarda limon fiyatlarını şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar “ihracat yapan bir ülkede fiyatların bu kadar yükselmesi izah edilemez bir durumdur” dedi.

Açık pazarda dün ucuz olan sebzeler de vardı. Patlıcan, kabak ve salatalığın kilosu 2 liradan satıldı. Pırasa, soğan, patates, marul ve nanenin yanı sıra mevsimin en popüler meyvesi olan karpuzun fiyatı 2,5 liraya düştü.



Açık Pazar’da dünkü fiyatlar şöyleydi:

Limon: 15 TL

Şeftali: 10 TL

Elma: 10 TL

Kiraz 25 TL

Kayısı: 12 TL

Böğrülce: 15 TL

Sarı Fasulye: 20 TL

Taze Fasulye: 12 TL

Domates: 5 TL

Salatalık: 2 TL

Havuç: 5 TL

Pancar: 5 TL

Bamya: 20 TL

Yeşil Sarımsak: 3 TL

Maydanoz: 2 TL

Ispanak: 2,5 TL

Marul: 2,5 TL

Nane: 2 TL

Armut: 20 TL

Muz: 7 TL

Patates 2,5 TL

Soğan: 2,5 TL

Sarımsak Deste: 20 TL

Mantar: 30 TL

Acı Biber: 25 TL

Çeri Domates: 12 TL

Biber: 5 TL

Çilek: 10 TL

Karpuz: 2,5 TL

Kapya Biber: 4 TL

Patlıcan: 2 TL

Kabak: 2 TL

Pırasa: 2,5 TL

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2020, 10:12