Türkiye’de vaka sayısı 187 bin 685'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki Coronavirüs salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. 21 Haziran Pazar gününün Corona irüsü tablosuna göre; son 24 saatte 23 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 4 bin 950 oldu. Vaka sayısı da bin 192 artarak 187 bin 685'e yükseldi. Ankara, Konya, Bursa, Batman, Siirt ve Van'daki yoğun bakım hasta sayılarını açıklayan Bakan Koca, "İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız" ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Coronavirüsünden kaynaklı yeni can kayıplarını ve vaka sayısını açıkladı.

Son 24 saatte 23 kişi Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 950’e yükseldi. Dün toplam 40 bin 496 test yapılırken, bin 192 yeni tanı konuldu ve toplam vaka sayısı 187 bin 685’e çıktı.

Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü günden bu yana yapılan toplam test sayısının 2 milyon 945 bin 240’a ulaştığı ifade edildi.

Dün iyileşen bin 412 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 160 bin 240’a yükseldi.

Güncel Coronavirüsü tablosunda, entübe hasta sayısının 327, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 803 olduğu belirtildi.

Bakanı Koca il il yoğun bakım hasta sayısını açıkladı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, güncel verilere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara’da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5.

İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız.”

22 kişi hayatını kaybetmişti

Sağlık Bakanlığı, önceki gün Coronavirüs salgını nedeniyle 22 kişinin vefat ettiğini, bin 248 vakanın tespit edildiğini ve bin 312 hastanın iyileştiğini açıklamıştı. Bakan Koca, Diyarbakır’da 30, Kayseri’de 41, Batman’da 22 ve Bursa’da 46 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü ifade etmişti.