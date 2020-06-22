Demtur Travel Youtube kanalı takipçileri ile buluşuyor

Demtur Travel, fark yaratan öncü girişimlerine bir başkasını ekliyor. demturtravel.kktc instagram hesabında 25 bin takipçiye ulaşan Demtur, açtığı Youtube kanalı ile de ses getirecek projelere imza atmayı planlıyor.

Genel Müdür Melis B. Gülcan, Youtube abonelerini farklı sürprizlerin beklediğini belirtti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Demtur Travel Genel Müdürü Gülcan, şunları söyledi:

“Coronavirüs salgını maalesef tüm dünyayı olduğu gibi bizleri de etkiledi. Öncelikle bu günlerin en kısa sürede sona ermesini ve tüm dünyanın sağlıklı günlerine geri dönmesini diliyorum. Özellikle motivasyonumuzu düşürmeden aktif kalarak ve tüm kurallara uyarak da bir şeyler yapmamız mümkündür. Bu süreçte yenilikçi adımlarla yola devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle hizmetleriyle fark yaratmayı ilke edinen Demtur Travel olarak çalışmalarımıza bir yenisini ekliyoruz. Sosyal medyanın, çağımızın en önemli iletişim ağı olduğu düşüncesi ile Youtube kanalımızı açıyoruz. Yeni bir kanalız ve çok farklı projeler yolda. Kanalımızda ülkemizin tarihini, doğasını ve kültürünü tanıtmaya yönelik çalışmalarımız olacaktır. Tanıtımlarımızın yanı sıra instagram takipçilerimizi olduğu gibi Youtube abonelerimizi de farklı sürprizler bekliyor. Sürprizlerimiz için sosyal medya takipçilerimizin Demtur Travel Youtube kanalına abone olmalarını bekleriz.”