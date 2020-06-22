Hazır mıyız?

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), her açılım kararının, toplumdaki Covid-19 hastalık öngörü seviyesine göre yapılması gerektiğini vurguladı.

Birlik, açılma süreci ile ülkede yeniden Covid-19 vakalarının görülmeye başlayacağı riskinin doğru değerlendirilmesini, sınırların açılacağı ülkelerdeki salgının yaygınlığının ve gidişin gerektirdiği şekilde doğru önlemler ve uygulamalar oluşturulmasını istedi.

Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut ile Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Y. Vudalı imzalı açıklamada, Covid-19 pandemi hızının azalmakla birlikte tüm dünyada mücadelenin devam ettiğine işaret edilerek, ülkelerde tedbirlerin kademeli olarak gevşetildiği, ekonomik kaygıların yaşandığı KKTC’de ve dünyada açılımların doğal olarak süreceği kaydedildi.

Tabipler Birliği açıklamasında, hal böyleyken, KKTC’de açılım ile uçuşların tekrar başlayacağı 1 Temmuz öncesinde Türkiye’de artan vaka sayıları da göz önüne alınarak ülkede artacak hasta sayısının sağlık sistemi üzerinde oluşturabileceği yükün tekrar değerlendirilmesi istendi.

Hükümete sorular

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği açıklamasında, ikinci dalgaya hazırlıkların tartışıldığı bu günlerde, bazı sorulara da cevap verilmesi gerektiği kaydedilerek şu sorular yöneltildi:

“Hastane ile ilgili olarak;

1) Covid-19 için hastanelerimizdeki yatak sayısı kaçtan kaça artırılmıştır?

2) Covid-19 hasta sayıları arttığı durumda öncelikli hangi servisler Covid-19 servisine dönüştürülecektir? Ve gerekirse hangi hastane pandemi hastanesine dönüştürülecektir?

3) BNDH Covid-19 pandemi hastanesi olması halinde Covid-19 dışındaki diğer hastalar hangi hastanede sağlık hizmeti alacaktır?

4) 2. ve 3. basamak hastanelerde Covid-19 hastalarının artması durumunda gereken izolasyon oda kapasitesi kaçtan kaça artırılmıştır?

5) Ağır hastaların artması durumunda gerekecek ventilatör (solunum destek ünitesi) sayısı ne kadar artırılmıştır? Bu ventilatörlerin gerekmesi durumunda bu cihazları kullanacak hemşire ve doktor sayısı yeterli midir? Yeterli ise bu konuda eğitim verildi mi? Organizasyon yapıldı mı?

6) Covid -19 şüpheli veya tanılı hastaların görüntülemelerinde kullanılması gereken düşük doz bilgisayarlı tomografi cihazı niye hala daha alınmıyor?

Personel ile ilgili olarak;

1) Sağlık çalışanlarının kullanması gereken kişisel korunma ekipmanları yeterli sayıda var mı? Var ise kaç hasta için ve ne kadar süre için yeterli olacaktır?

2) Sağlık çalışanlarına kişisel korunma ekipmanını kullanımı konusunda eğitim verildi mi? Verildi ise kaç çalışana eğitim verildi?

3) Sağlık çalışanlarını Covid-19 açısından taramak için testler yapılıyor mu? Yapılıyor ise hangi test, hangi sıklıkta ve kimlere yapılmaktadır?

4) Covid-19 hasta sayısının artması durumunda tedavi ekip sayıları artırılacak mı? Artırılacak ise öncelikle hangi hekimler ve hemşireler görevlendirilecek? Konu ile ilgili organizasyon yapıldı mı?

5) Sağlık çalışanlarına Covid-19 ile ilgili tanı ve tedavi için eğitim verildi mi? Verilecek mi?

6) 1. 2. ve 3. basamak ve/veya özelde Covid-19 şüpheli bir hasta olması durumunda organizasyon şeması var mıdır? Varsa eğitimi verildi mi?

7) Covid-19 salgınından sonra kamuda görev yapmak üzere kaç kişi hangi birimlerde göreve alınmıştır? Göreve alınan kişilerin yasal statüsü nedir?

8) Özelde çalışan sağlık çalışanları için kişisel korunma ekipmanı sağlandı mı?

9) Özelde çalışan sağlık çalışanları için Covid-19 ile ilgili eğitim ve organizasyon şeması planlandı mı?

Testler ile ilgili sorunlar çözüldü mü?

1) Covid-19 için test yapma endikasyonları (kimlere, hangi durumda) hangi kriterlere göre belirlenmektedir? Testler hangi bilim kurulunun alınan hangi kararlarına göre yapılmaktadır?

2) Bugüne kadar yapılan testlerde kullanılan test kitlerinin hangileri olacağı nasıl kararlaştırılmıştır? Hangi firmalardan teklif alınmıştır? Bağış olanlar nasıl temin edilmiştir?

3) Günlük toplam kaç adet PCR testi yapma kapasitemiz vardır? Elimizde mevcut veya gelecek kitlerimizi hesaba katarsak günlük ortalama maksimum test yapma (kit) kapasitemiz nedir?

4) Toplumumuzun mevcut bağışıklık durumunu ve belli sürelerde toplum bağışıklığını takip etmek amacı ile ilgili herhangi bir çalışma başlatıldı mı veya planlandı mı?

5) Hastaların ülkemizde üst solunum yolu şikayeti ile başvurması durumunda Covid-19 sürveyansı yapılıyor mu? Yapılıyor ise toplum içinde hangi virüsün ne kadar oranda dolaştığına yönelik çalışma başlatıldı mı veya planlandı mı?

Tedavi ile ilgili olarak;

1) Hafif belirtilerle başvuracak hastalar için kaç kişiye yetecek ilaç ve malzeme mevcuttur?

2) Yoğun bakım ihtiyacı duyulacak hastalar için kaç kişiye yetecek miktarda ilaç ve malzeme mevcuttur?

Organizasyon ile ilgili olarak;

1) Temas ekibi ve vaka araştırma ekibi kaç kişiden ibarettir, kimlerden oluşturulmuştur?

2) Temaslı ve hasta sayısı arttığı zaman bu ekibe katılacak kişiler için organizasyon yapıldı mı? Eğitim verildi mi?

3) Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na göre oluşturulması gereken komiteler oluşturulacak mı? Koordinasyonu sağlaması ve süreçte fikir birliğinin sağlanması için yetkili olan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yasaya göre zaten en az senede 2 defa toplanması gerekirken niye hala yasanın emrettiği şekilde oluşturularak toplanmıyor?

4) Covid-19 sürecinin ülkemize ait epidemiyolojik verileri elimizde var mıdır? Var ise paylaşılacak mı?”