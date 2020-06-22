Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Coronavirüsün tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 8 milyon 954 bini aştı.

“Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 467 bin 468 kişi öldü, virüs tespit edilen 4 milyon 765 bin 786 kişi ise iyileşti.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan Amerika birleşik Devletleri’nde 2 milyon 331 bin 550 kişide Covid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 122 bin 3 kişi yaşamını yitirdi.

Amerika Birleşik Devletlerini, Brezilya, Rusya, Hindistan, İngiltere, İspanya, Peru, İtalya, İran ve Almanya takip ediyor.

Salgının yeniden ortaya çıktığı Çin ana karasında da dün 26 yeni vaka daha tespit edildi.

Salgın Arap ve Avrasya ülkelerinde de artış göstermeye devam ediyor.

ABD’de vaka artışı sürüyor

Amerika birleşik Devletleri’nde 2 milyon 331 bin 550 kişide Covid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 122 bin 3 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'de yedisi dün olmak üzere, son bir hafta içerisinde 12 eyalette günlük yeni vaka sayısı rekor düzeye çıktı. Beyaz Saray Ticaret ve İmalat Politikaları Direktörü Peter Navarro, sonbaharda yaşanacağı düşünülen salgının ikinci dalgası için hazırlık yaptıklarını söyledi. Peter Navarro, CNN’e yaptığı açıklamada, sonbaharda ikinci bir Coronavirüsü dalgasının gelebileceği ihtimaline karşı hazırlıklı olmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını ancak ikinci dalganın kesin bir bilgi değil, bir beklenti düzeyinde olduğunu belirtti.

Azerbaycan’da son 24 saatte 491 vaka

Azerbaycan'da son 24 saatte 491 kişide daha Coronavirüsü tespit edildi. Toplam vaka sayısı 12 bin 729’a yükseldi. Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Coronavirüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 491 kişide Coronavirüs vakası tespit edildiği, 6 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 283 kişinin de iyileşerek, taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan’da toplam vaka sayısı 12 bin 729'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 154'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek, taburcu olanların sayısı ise 6 bin 799 oldu.

Azerbaycan’da şu ana kadar 422 bin 49 kişiye Coronavirüs testi yapıldı.

Brezilya’da ölenlerin sayısı 50 bini aştı

Brezilya medyası, ülkede Coronavirüsü salgını sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bini aştığını bildirdi. Brezilya, ABD'den sonra dünyada Coronavirüsü salgını sonucu 50 binden fazla kişinin öldüğü ikinci ülke oldu.

Brezilya Sağlık Bakanlığı ülkede son 24 saatte 1000’den fazla kişinin Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, Brezilya’da Coronavirüsü vaka sayısı 1 milyon 50 bini aşmış durumda.

Ancak birçok gözlemci gerçek vaka sayısının çok daha fazla olduğunu söylüyor ve bu duruma gerekçe olarak test sayısının yetersiz olmasını gösteriyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Brezilya’da özellikle yoksul kesim ve yerli halklar arasında Coronavirüsü hızla yayılıyor. Uzmanlar, Brezilya’nın vaka sayılarında zirveyi görmesine daha haftalar olduğunu söylüyor.

Rusya

Rusya´da son 24 saatte 7 bin 728 kişide daha Coronavirüsü (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 584 bin 680´e ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya’da son 24 saatte 7 bin 728 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 584.680’e yükseldi.

Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 109 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 8.111´e ulaştığını açıkladı. Özellikle Mayıs ayında günlük vaka sayısının nadiren 10 bin seviyesinin altına indiği Rusya’da önceki gün 7.889 insanda Coronavirüsü tespit edilmişti. Dün açıklanan verilerle birlikte ülkedeki Coronavirüsü vaka sayısının azalma trendine devam ettiği görüldü.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da dört günlük virüs bulaştırma katsayısı R0 değeri ortalamasının 2,88'e yükseldiğini açıkladı.

İngiltere

İngiltere'de, yeni tip Coronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 42 bin 632'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 43 kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 42 bin 632'ye çıktı.

Vaka sayısı ise 1221 artarak 304 bin 331'e ulaştı. Son 24 saatte 175 bin 18 test yapıldı, toplam test sayısı mükerrerler dahil 7 milyon 890 bin 145 oldu. İngiltere'de günlük ölüm sayısı 100'ün altında kalsa da hafta sonları genellikle raporlamada yaşanan gecikme nedeniyle rakamların tam anlamıyla gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor.

