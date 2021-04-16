Bacağı kırıldı

Onur ULAĞ

Lefkoşa'da dün meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü Ali Yöndere (69), Meltem Ayaz (32) yönetimindeki aracın çarpması sonucu yaralandı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yöndere’nin sağ bacağının iki yerden kırıldığı belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 16.10 sıralarında Mahmut Sokak üzerinde meydana geldi.



Yönetimindeki MV 732 plakalı aracıyla seyir halinde olan Meltem Ayaz, o esnada karşı istikametten bisikletiyle gelmekte olan Ali Yöndere'ye çarptı.Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Yöndere olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yöndere’nin sağ bacağının iki yerden kırıldığı belirtilirken, müşahede altına alındığı açıklandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.