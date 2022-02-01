Bağlantıları araştırılıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa ile Girne’de, Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında tutuklanan Muhammed Altürk, Basel Abusalama ve Helal Muhammed Al Labahi hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlılar dün ek süre talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Duruşmada zanlıların bağlantılarının bulunması amacıyla cep telefonu görüşmelerinin incelendiği belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 27 Ocak 2022 tarihinde, Gazimağusa’da Muhammed Altürk isimli zanlının üzerinde bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edildiğini söyledi. Polis, Muhammed Altürk’ün 28 Ocak 2022 tarihinde mahkemeye çıkarılarak hakkında bir gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsattı.

Polis, zanlı Altürk’ün Girne’de bulunan evinin arandığını Basel Abusalama ile Helal Muhammed Al Lahabi’nin ikametgâhta tespit edildiğini anlattı.

Polis, evde yapılan arama sonucu Basel Abusalama’nın yatak odasında, dolap içerisinde, 25 gram kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu ve zanlıların tutuklandığını açıkladı.

Polis memuru İbrahim Gökova, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin devlet kimya laboratuvarına gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını ifade etti.

Polis memuru, ayrıca zanlıların cep telefonlarında DATA incelemesi yapıldığını, bu yöndeki araştırmaların da henüz tamamlanmadığını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, analiz sonuçlarının beklendiğini ifade eden polis, mahkemeden ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların, 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.