Bağlantıları mercek altında

Hamit ER

Türkiye’de örgütlendiği belirtilen “Casperler” adlı yapılanma adına hedef alınan şahıslar ve işletmeler hakkında bilgi topladığı iddiasıyla tutuklanan U.A. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı aleyhinde yürütülen soruşturma kapsamında 7 gün ek tutukluluk süresi talep edildi. Duruşmada zanlının telefonunda yapılan incelemede tehdit içerikli mesajlar, kurşunlanan iş yerlerine ait görüntüler ve Türkiye bağlantılı yazışmaların tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru; zanlının tehdit alan ve saldırıya uğrayan birçok işletme ile ilgili bilgi topladığının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının söz konusu işletmelerin dış cephelerine ve çevresine ait fotoğraf ve videolar çektiğini, bu görüntüleri WhatsApp uygulaması aracılığıyla Türkiye’de bulunan bir şahsa gönderdiğini ve bu faaliyetleri karşılığında 200 Amerikan Doları temin ettiğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının yürütmüş olduğu bu faaliyetlerin “katle teşebbüs, yaralama, ağır yaralama, meskûn mahalde ateş açma, Elektronik Haberleşme Yasası’na aykırı hareket ve patlayıcı madde tasarrufu” suçlarıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

Polis, zanlının tasarrufunda bulunan pasaportun ve üç adet cep telefonunun emare olarak alındığını, ayrıca olaylarla bağlantılı bölgelere ait kamera görüntülerinin temin edilerek incelemeye alındığını söyledi. Polis, zanlının kullanımındaki araçta yapılan 200 bin Türk Lirası’nın soruşturma kapsamında emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Telefon şifresini polise verdi

Zanlının sorgusu sırasında cep telefonlarının şifrelerini polise verdiğini, telefonlar üzerinde yapılan incelemenin devam ettiğini kaydeden polis, ilk etapta yapılan incelemelerde tehdit içerikli mesajlar, kurşunlanan iş yerlerine ait görüntüler ve Türkiye bağlantılı yazışmaların tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturmanın geniş kapsamlı şekilde devam ettiğini, Türkiye’deki adli makamlarla da yazışmalar yapıldığını, zanlının birçok noktadan 200’ün üzerinde geçiş yaptığının kent güvenlik kameralarından tespit edildiğini ve bu görüntülerin incelemesinin sürdüğünü ifade etti. Soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı, müvekkilinin telefon şifrelerini polise verdiğini ve inceleme konusunda soruşturmaya yardımcı olduğunu beyan ederek, müvekkilinin suçla bağlantısının henüz kesin olarak ortaya konulmadığını savundu.

Mahkeme; zanlının soruşturma maksatlı 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

