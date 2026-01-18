Böyle bir karar yok

Başbakanlık, 150 bin ABD doları tutarında konut alımı karşılığında KKTC vatandaşlığı verileceği iddiala-rının doğru olmadığını bildirdi.

Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu haberlerin, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhit-leri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer’in verdiği bir mülakata dayandırılarak servis edildiğine dikkat çekile-rek, hükümetin bu yönde bir çalışması veya kararı olmadığı vurgulandı.

Başbakanlık açıklamasında, “ Hükümetimizin 150 bin ABD doları tutarındaki konut alımına karşılık KKTC yurttaşlığı verilmesine yönelik herhangi bir çalışması, kararı ya da gündemi bulunmamaktadır. Bu yönde bugüne kadar ortaya konmuş bir hükümet politikası olmadığı gibi, ilgili kurumlar nezdinde yü-rütülen herhangi bir hazırlık da söz konusu değildir.” denildi.

Hükümetin; Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin hukuku siyasallaştırarak yürüttüğü ve KKTC ekonomisi-ni hedef alan faaliyetleri karşısında, inşaat sektörünün ve genel ekonomik yapının güçlü kalmasını sağlamak amacıyla sektör temsilcileri ve ekonomik örgütlerle sürekli istişareler yürüttüğü kaydedildi.

Açıklamada, “Bu çerçevede masaya getirilen tüm öneriler değerlendirilmekte, ülke gerçekleri ve kamu yararı doğrultusunda bir yol haritası oluşturulmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.” denildi.

Açıklamanın devamında, “Ancak özellikle vurgulanmalıdır ki, söz konusu yol haritasında 150 bin ABD doları tutarında konut yatırımı karşılığında yurttaşlık verilmesi gibi bir başlık yer almamaktadır. Hükü-metimizin, mevcut yapı stoklarının değerlendirilmesi ve sektörün sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik atacağı çeşitli adımlar bulunmakla birlikte, iddia edilen husus bu adımlar arasında yer alma-maktadır.” ifadeleri yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirilen Ekono-mik Örgütler Bilgilendirme Toplantısı’nda da Cevdet Yılmaz ve Başbakan Ünal Üstel tarafından bu yönde herhangi bir teklif veya öneri dile getirilmediği, sadece ekonomik örgütlerden gelen talep ve önerilerin dinlendiği bildirildi.

Açıklamada, kamuoyunun resmi ve kurumsal açıklamaları esas alması istendi.

