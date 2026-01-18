‘Karnına bıçağı sapladım’

İstanbul'da 16 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki bir çocuk tarafından öldürüldü. Atlas Çağlayan'ın katil zanlısının savcılık sorgusundaki ifadesi ortaya çıktı. Savcılık, aileye yönelik tehdit mesajlarına soruşturma başlattı. İstanbul'da Mattia Ahmet Minguzzi cinayetini hatırlatan benzer bir cinayet işlendi.

Güngören'de 16 yaşındaki Atlas Çağlayan isimli çocuk, 15 yaşındaki başka bir çocuk tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Atlas'ın ölümünde 16 yaşındaki çocuğun olay günü yanında bulunan ikizi ile cinayeti işleyen 15 yaşındaki katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı.

Yan bakma tartışması yaşandı

Olay 14 Ocak akşam saatlerinde yaşandı.

Atlas Çağlayan, arkadaşlarıyla birlikte ilçedeki bir kafeye gitti.

İddiaya göre, Çağlayan ile arkadaşları, kafede oturdukları sırada yan masada bulunan başka bir grupla yan bakma tartışması yaşadı.

Kafenin içinde başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek sokağa taşındı. Bu sırada 15 yaşındaki bir çocuk, Atlas Çağlayan'ı göğsünden bıçakladı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Atlas'ı hızla hastaneye götürdü. Ancak Atlas, kurtarılamadı.

Polis ise saldırgan ve beraberindeki arkadaşlarını gözaltına aldı.

15 yaşındaki saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Katil zanlısı çocuğun ifadesi ortaya çıktı

Atlas'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan 15 yaşındaki E.Ç. ise tutuklandı.

E.Ç. savcılıktaki ifadesinde kendilerine küfür edildiğini ileri sürdü.

Olay günü arkadaşlarıyla birlikte bir kafeye gittiğini anlatan E.Ç., "Bir süre kafede oturduktan sonra dışarı çıktık ve kafenin önünde beklemeye başladık." dedi.

Katil zanlısı, öldürülen çocuğun küfür ettiğini ileri sürerek kendisini savundu.

Atlas'ı daha önceden tanımadığını söyleyen E.Ç., "Ben de üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar." dedi.

15 yaşındaki saldırgan kendisinin de dövüldüğünü ileri sürdü.

Olayın ardından cinayetin işlendiği yerde beklemeye başladığını anlatan katil zanlısı yanında bulunan arkadaşının bıçağı kendisine vermesini söylediğini belirterek, "Ben de elimdeki bıçağı ona verdim. Bıçağı elinde tutarken kafede bulunanlar bıçağı yere atmasını söylediler. Arkadaşım da bıçağı yere attı. Polisler geldiğinde beni kafede yakaladılar. Bıçağı teslim aldılar." ifadelerini kullandı.

Atlas'ın annesi: bunu yapan 15 yaşında bir çocuk

Atlas'ın annesi Gülhan Çağlayan ise olay günü oğlunun ilçede her zaman gittiği kafeye gittiğini anlattı.

Saldırıyı gerçekleştiren çocuğun 15 yaşında olduğunu anlatan acılı anne, "15 yaşında bir çocuk bıçakla saldırabiliyor. Bugün benim oğluma yapıldı, yarın başka Atlaslara da yapılmasın." dedi.

Tehdit mesajlarına soruşturma

Çağlayan, tehdit mesajları aldığını dile getirmesinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Konuya ilişkin resen soruşturma başlatıldığını belirten savcılık, “İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne fiil ve fail tespitiyle, gözaltına alma konusunda gerekli talimat verilmiştir.” açıklamasında bulundu.

Atlas'ın ikiz kardeşi saldırı anını anlattı

Atlas öldürüldüğünde ikiz kardeşi de yanındaydı.

D. Çağlayan isimli çocuk, kardeşine saldıran gruptakilerin kafe içerisinde sürekli kendilerine baktığını anlattı.

"Çocuklar bir anda bize sataşmaya başladı." diyen D. Çağlayan, saldırgan gruptakilerin kendilerini dışarı çağırdığını anlatıp, "Çocuk bir anda bıçağı çıkardı. Kasten, bilerek bıçakladı ikizimi." ifadelerini kullandı.