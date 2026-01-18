Rakka sınırlarına girdi

Suriye ordusunun Fırat Nehri’nin batısında başlattığı askeri operasyonun ardından terör örgütü YPG’nin bölgeden çekileceğini açıklaması ile birlikte Deyr Hafir ve Meskene beldelerinde yeniden kontrolü sağladı. Ordu şimdi operasyonu Rakka merkeze doğru genişletiyor. Son olarak Rakka kentinin kapısı denebilecek YPG/SDG işgali altındaki Tabka kentine birçok farklı noktadan girmeye başladığı bildirildi.

Suriye'de 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeler askeri alan ilan edilmişti.

Suriye ordusu bu bölgelerde operasyon düzenledi.

Operasyon sürerken SDG komutanı Mazlum Abdi açıklama yaparak bölgeden çekilme kararı aldıklarını duyurdu.

Örgüt unsurları Fırat nehrinin doğusuna geçerken; Suriye ordusu önce Deyr Hafir'de kontrolü sağladı.

Deyr Hafir'e hakim olup Meskene'de ilerleyen ordu güçleri hızla kontrolü sağlayıp nehir boyunca güneye sarkarak Rakka il sınırlarına girdi.

Suriye ordusu Rakka'nın Dibsi Afnan beldesini de kontrolüne aldı.

Son olarak Rakka kentinin kapısı denebilecek YPG/SDG işgali altındaki Tabka kentine birçok farklı noktadan girmeye başladığı bildirildi. Terör örgütü unsurları konvoylarla bölgeden ayrılıyor.

Rakka'da sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Rakka sınırına Suriye ordusu tahkimat yapıyor.

ABD'den “durun” çağrısı

ABD ise Suriye ordusunun Halep-Tabka şehirleri arasındaki faaliyetlerini sonlandırması çağrısında bulundu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper yayımladığı açıklamada, "Suriye'de tüm tarafların, gerilimi önlemek ve diyaloğa dayalı çözümü sürdürmek için devam eden çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, Suriye hükümet güçlerini, Halep ile Tabka arasındaki bölgelerdeki eylemlerine son vermeye çağırıyoruz. Terör örgütü DAEŞ'i agresif bir şekilde takip etmek ve askeri baskıyı amansızca uygulamak, ABD ve koalisyon güçleriyle koordinasyon içindeki Suriye ortakları arasında ekip çalışması gerektirir. Kendi içinde ve komşularıyla barış içinde olan bir Suriye, bölge genelinde barış ve istikrar için esastır." dedi.



Petrol sahalarının kontrolü Suriye petrol şirketine geçti

Öte yandan Suriye Petrol Şirketi (SPC) de ordunun geçtiğimiz saatlerde Rakka kırsalındaki ilerleyişinde SDG unsurlarından temizlenen Deir Hafer ve Meskene bölgelerinde bulunan Safyan ve Al Rasafa petrol sahalarının kontrolünü güvenlik güçlerinden devraldığını açıkladı. Şirket atılan adımın, sahaların onaylanan planlara göre tekrar hizmete alınmasına yönelik hazırlıklar kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi. Açıklamada, "Bu başarı, ulusal çabalar çerçevesinde petrol tesislerini restore etmek ve güvence altına almak ile enerji sektörünün istikrarını artırmak için gerçekleştirilmektedir." denildi.

SDG Fırat'ın doğusuna çekildi

SDG mensupları, 10 Mart Anlaşması’nın şartlarına uyma konusundaki iyi niyetlerini göstermek amacıyla Halep'teki temas hattından çekildi.

SDG Komutanı Mazlum Abdi, “Güçlerimizi Fırat'ın doğusunda yeniden konuşlandırma kararı aldık. Bu kararı dost ülkeler ve arabulucuların çağrıları doğrultusunda, entegrasyon sürecini tamamlama amacıyla aldık.” dedi.

