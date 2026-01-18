İthal ürünler temiz çıktı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen haftalık gıda denetimlerinde yerli üretim do-mates, kabak ve çarli biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü; yerli biber ve patlıcanda ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 9-15 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler kapsa-mında ithal ürünlerden alınan 15 numune incelendi ve tümü temiz çıktı. Yerli ürünlerden alınan 31 numunenin ise 15’i temiz bulunurken, 3 numunede tavsiye dışı bitki koruma ürünü, 2 numunede ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Gazimağusa’da yapılan analizlerde, Hasan Kocabaş’a ait domates, Raşit Açıkgöz’e ait kabak ve Cengiz-köy’de Hasan Alyakut’a ait çarli biberde tavsiye dışı ürün saptandı. Söz konusu ürünler, kamu sağlığını korumak amacıyla imha edildi.

Haspolat bölgesinde ise Erülkü’ye ait biber ve patlıcanda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Bu nedenle ürünlerin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu ve gerekli tedbirler alın-dı.

Bakanlık yetkilileri, numuneler üzerinde yapılan analizlerin Devlet Laboratuvarı’nda gerçekleştirildiğini ve sonuçların Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesine göre değerlendirildiğini belirtti.

