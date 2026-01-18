Emir Dubai’den

Ömer KADİROĞLU

Güney Kıbrıs üzerinden kuzeye geçen ve Girne’de bir apartman dairesine gizlenen Suriyeli iki genç, Cürümleri Önleme Şubesinde görevli polis ekipleri tarafından ‘uyuşturucu baskını’ sırasında ele geçirildi.

Her ikisi de 21 yaşında olan Suriyeli gençlerin, İskele bölgesinde faaliyet gösteren bir tesise silahlı saldırı düzenleyerek adı açıklanmayan bir iş insanını vurmak amacıyla ülkeye geldiği iddia edildi.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre; vurma emrini Dubai’deki bir çeteden alan zanlıların kaldığı dairede yapılan aramada kar maskesi, eldiven ve az miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Suriyeli genç tetikçilerin, bölgede keşif yaptığı, tabancaları teslim almak için haber beklediği belirtilirken, cep telefonlarının incelemeye alındığı kaydedildi.

Saldırı tarihi dündü

Cep telefonlarında yapılan ilk incelemede saldırıyı düzenleyecekleri tesisin fotoğrafları tespit edilirken, Dubai’deki bir şahsa gönderdikleri belirlendi. Ayrıca Dubai’deki şahısla mesajlaşmaları da tespit edilirken, zanlıların ifadelerinde 13 Ocak’ta güneyden kuzeye geçtiklerini, keşif yaptıklarını, eğer yakalanmasaydılar 17 Ocak yani dün silahları teslim alıp, saldırı düzenleyeceklerini söyledikleri öğrenildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkında 3 gün ek tutuklama emri alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis, 16 Ocak 2026 tarihinde saat 20.30 sıralarında, zanlıların Girne’de kaldıkları apartman dairesinde uyuşturucu bulundurduklarına dair alınan bilgiler doğrultusunda operasyon düzenlendiğini söyledi. Zanlıların, belirtilen adreste suçüstü hali gereği tespit edilerek tutuklandıkları ifade edildi.

Polis, yapılan aramada yatak üzerinde bir adet öğütücü ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan alüminyum folyo parçası, iki adet kar maskesi ve iki adet siyah renk eldivenin bulunduğunu ve bunların emare olarak alındığını belirtti.

Yapılan muhaceret kontrollerinde zanlıların KKTC’ye yasal giriş yapmadıkları tespit edildi. Zanlıların muhaceret işlemleri yaptırmadan izinsiz giriş yaptıkları, bu nedenle kanunsuz giriş suçunun da soruşturma kapsamına alındığı kaydedildi.

Zanlıların her ikisi de gönüllü ifade verdi. Polis, A.K.’nin ifadesinde son dönemde ülkede meydana gelen ve toplumda endişe yaratan bazı olaylara ilişkin beyanlarda bulunduğunu, bu beyanların soruşturma açısından önem taşıdığını ve detaylı şekilde incelendiğini aktardı.

Polis, zanlılara ait cep telefonlarının emare olarak alındığını ve teknik inceleme yapılması amacıyla ilgili birimlere gönderildiğini söyledi. Dijital inceleme sonuçlarının beklendiğini, ayrıca alınması gereken ifadeler ve yapılması gereken araştırmalar bulunduğunu belirten polis, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu vurguladı. Tüm bu hususlar ışığında zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlılar A.K. ve Y.K.’nin 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.