Tıp teknolojiyle buluştu

Bir yılda 32 bin 628 ameliyat

Dinçyürek, bakanlık bünyesinde bir yıl içerisinde bir milyon 647 bin 858 muayene yapıldığını, devlet hastanelerinde ise 32 bin 628 ameliyat ve müdahalenin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımların kararlılıkla sürdüğünü belirten Dinçyürek, Lefkoşa’daki yeni hastane binasının planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Girne’deki hastane binasının ise inşaat sürecinin tamamlandığını, şu anda cihazların yerleştirilmesi aşamasında olunduğunu ifade etti. İhale sürecinin devam ettiğini kaydeden Dinçyürek, kısa süre içerisinde cihazların gelmesi ve hastanenin hizmete açılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

4 ilçede hastane projeleri devam ediyor

Dört ilçede hastane projelerinin eş zamanlı olarak sürdüğünü belirten Dinçyürek, müteahhit firmalar tarafından belirlenen tarihlerde bazı projelerde ek işler nedeniyle gecikmeler yaşandığını, ancak çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi. Güzelyurt Hastanesi’nin de bu süreç içerisinde tamamlanmasının planlandığını aktaran Dinçyürek, Pamuklu Hastanesi için turizm yatırım alanı yanında yer alan binanın tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Robotik tedaviler ve yapay zekâ da kullanılıyor

Sağlık alanındaki teknolojik gelişmelere de değinen Dinçyürek, yapay kalp ameliyatlarının ülkede başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu sayede genç bir hastanın hayata tutunduğunu belirten Dinçyürek, ileri tıp uygulamalarının artık kamu hastanelerinde de uygulanabilir hale geldiğine dikkat çekti. Bakan, robotik tedaviler ve yapay zekâ destekli uygulamaların da sağlık hizmetlerinde kullanılmaya başlandığını ifade etti.

İnsan kaynağı planlamalarına ilişkin bilgi veren Dinçyürek, hâlihazırda zorunlu eğitim sürecinde bulunan 200 genç uzman hekimin eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkeye dönerek sağlık sistemine kazandırılacağını söyledi. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin öncelikler arasında yer aldığını vurgulayan Dinçyürek, farklı bölgelerde sağlık ocaklarının hizmete açıldığını hatırlattı.

Acil sağlık hizmetlerine yönelik yatırımlar kapsamında tam donanımlı 16 yeni ambulansın hizmete alındığını, dört ambulansın daha sisteme dahil edileceğini açıklayan Dinçyürek, acil müdahale kapasitesinin önemli ölçüde artırıldığını belirtti.

Dinçyürek, altyapıdan insan gücüne, teknolojiden acil sağlık hizmetlerine kadar geniş bir alanda yürütülen çalışmalarla sağlık sisteminin güçlendirilmesine yönelik adımların devam edeceğini vurguladı.

