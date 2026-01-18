Sonuç odaklı adım atılmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, ucu açık ve süresiz müzakere süreçleri-nin Kıbrıs’ta defalarca denendiğini ve her seferinde hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

İncirli, siyasi eşitliğin pazarlık konusu yapılamayacağını belirterek sürecin sonuç odaklı, geri dönüşü olmayan ve takvime bağlı yöntemlerle yürütülmesi gerektiğini belirtti.

İncirli, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) bünyesinde düzenlenen “Kıbrıs’ta Yeni Dönem” başlıklı konferansta konuşma yaptı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Tufan Erhürman’ın seçilmesiyle, Kıbrıs siyasetinde yaşanan dönü-şüme dikkat çekti ve yeni dönemin ilkelerini “kapsayıcılık ve uzlaşı kültürü” olarak tanımladı.

İncirli,” Toplumun tümünü kucaklayan, kapsayıcı siyaset hedefleyen, sorunlara tam bir uzlaşı kültürü içerisinde çözümler arayan yeni bir siyasi anlayış var. Biz de CTP olarak bu siyasi anlayışı devam ettiren bir eksen içerisinde ilerliyoruz.” dedi.

Annan Planı’na Kıbrıslı Rumların “hayır” dediğini; bu sürecin ardından Mali Yardım Tüzüğü, Yeşil Hat Tüzüğü ve Taşınmaz Mal Komisyonu gibi mekanizmaların hayata geçtiğini ve Crans-Montana Konfe-ransı’nda Rum liderliğinin masayı terk etmesiyle sürecin çöktüğünü hatırlatan İncirli, statükonun daha da yerleştiğini savunarak, Kıbrıslı Türklerin geleceğinin Kıbrıslı Rumların insafına bırakılamayacağını vurguladı.

Siyasi eşitliğin pazarlık konusu yapılamayacağını belirterek sürecin sonuç odaklı, geri dönüşü olmayan ve takvime bağlı yöntemlerle yürütülmesi gerektiğini kaydeden, İncirli, “Müzakere süreci yine çökerse en başa dönülmemesi gerekiyor.” dedi. İncirli, “BM’nin kendi sözlerine sahip çıkmasını bekliyoruz.” vurgusu yaptı.

Protokoller daha etkin yönetilmeli

Konuşmasında TEPAV’ın daha önce yaptığı tespitlere atıfta bulunarak, KKTC kamu yönetiminde politi-ka oluşturma, uygulama ve denetleme kapasitesinin yetersiz olduğunu öne süren İncirli, kamu hiz-metlerinde erişim ve kalite sorunları yaşandığını iddia etti.

Ülkede karamsarlık ve belirsizliğin hâkim olduğunu öne süren İncirli, yüksek enflasyon, hayat pahalılı-ğı, artan bütçe açıkları, borç yükü, yolsuzluk iddiaları, liyakatsiz atamalar, artan suç oranları ve kamu-sal hizmetlerdeki çöküşün derin bir siyasi, ekonomik ve toplumsal kriz yarattığını ve bunların sonu-cunda da vatandaşın devlete olan güveninin sarsıldığına savundu.

