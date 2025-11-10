Yeşil Hat engeli

Kuzey Kıbrıs’ta 4 üretici Menşe İsmi Korumalı Ürün (MİK) belgesi almasına rağmen, Yeşil Hat üzerin-den Güney Kıbrıs’a veya yurt dışına hellim ihracatı yapamıyor. Politis gazetesi: “Hellim neden hala daha Yeşil Hat’tan geçemedi?” başlığı altında verdiği haberinde, KKTC’de üretilen hellimin prosedürlerin uygulanmasındaki sorunlar ve üretim yerlerinden kontrollerin sağlanamaması gibi sebeplerden Yeşil Hat üzerinden Güney Kıbrıs’a veya üçüncü ülkelere geçemediğini yazdı.

Rum Tarım Bakanlığı Ürün Kalitesi Birimi yetkilisi Hristalla Konstantinu, gazeteye yaptığı açıklamada, şu ana kadar KKTC’den Güney Kıbrıs’a hiç hellim geçmediğini doğruladı. Konstantinu, Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde Menşe İsmi Korumalı Ürün (MİK) olarak kabul edilen hellim ticaretine ilişkin düzenleme-lerin yürürlüğe konduğunu ve sürecin önümüzdeki dönemde çözüleceğini ifade etti.

Rum Sanayi ve Ticaret Odası (KEVE) Genel Sekreter Yardımcısı Andreas Andresu ise KKTC’de dört üre-tim yerinin MİK belgesi aldığını belirtirken, tüm süt üretim tesisleri, hayvan yemleri ve hayvanların yaşam koşullarına ilişkin kontrollerin henüz tamamlanamadığını vurguladı.

Gazete, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz’in konuya ilişkin açıklamasına da geniş yer verirken, eski AP Milletvekili Niyazi Kızılyürek’in iddialarını da yansıttı.

Habere göre; Deniz, Yeşil Hat Tüzüğü’nün “Ek III” maddesi uyarınca hellimlerin MİK’e uygunluğunu denetleyecek bir birimin atanması gerektiğini, ancak bu atamanın 2021 Nisan ayından bu yana ger-çekleşmediğini belirtti. Deniz, denetim mekanizmasının tamamlanmasının Yeşil Hat ticaretinin boyu-tunun artmasına önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek ise Tatar ve ekibinin, AB pazarında hellimi iste-mediklerini ve iki devlet arasında anlaşma sağlanması yönünde talepleri olduğunu iddia etti. Kızılyü-rek, hellimin MİK sertifikasını almasının ardından Kıbrıslı Türkleri elde edecekleri faydalar konusunda ikna etme çabalarının sürdüğünü, Yeşil Hat ticaretinin önündeki asıl engelin hayvan sağlığıyla ilgili so-runlar olduğunu, bunun ise kısa sürede çözüleceğine inandığını belirtti.

