Alan da satan da şikayetçi

Abdullah SUİÇMEZ
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazara giden vatandaşlar, özellikle meyve ve sebze fiyatlarından şikayetçi oldu. Yaz boyunca kilosu 350 TL olan çilek, pazarda 400 TL’den alıcı bekledi. Hurma bahri 500 TL, guava 250 TL, ejder meyvesi tanesi 250 TL’den satışa sunuldu. Siyah zeytin, mersin, mantar, incir ve yer fıstığı gibi ürünlerin kilosu 200 TL’ye ulaştı. Sebzelerde ise kapya biber 170 TL, acı biber 150 TL, domates ve yeşil biber 100 TL, patates ve salatalık 35 TL, marul tanesi 30 TL olarak fiyatlandırıldı. Üreticiler, fiyat artışlarını girdi maliyetleri ve olumsuz hava koşullarına bağlarken, vatandaşlar alım güçlerinin azaldığını ve pazarda poşeti doldurmanın giderek zorlaştığını dile getirdi. Hem satış yapanlar hem de alışveriş yapanlar fiyatlardan memnun olmadığını belirtti.
Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Ispanak: 50 TL bağı
Hurma Bahri: 500 TL
Çilek: 400 TL
Guafa: 250 TL
Ejder meyvesi (Tanesi): 250 TL
Siyah zeytin: 200 TL
Mersin (Paketi): 200 TL
Mantar: 200 TL
İncir: 200 TL
Yer Fıstığı: 200 TL
Kivi: 200 TL
Nektarin: 180 TL
Kapya biber: 170 TL
Acı biber: 150 TL
Yeşil zeytin: 150 TL
Armut çeşitleri: 100-200 TL
Sultani üzüm: 130 TL
Dolmalık patlıcan: 100 TL
Domates: 100 TL
Yeşil biber: 100 TL
Yerli hurma: 100 TL
Greyfurt: 100 TL
Üzüm: 100 TL
Çarli biber: 100 TL
Elma: 100 TL
Ayva: 100 TL
Taze fasulye: 100-130 TL
Brokoli: 100 TL
Mısır (3 tanesi): 100 TL
Börülce: 90 TL
Nar: 80 TL
Patlıcan: 80 TL
Mango (Tanesi): 70 TL
Muz: 70 TL
Kabak: 70 TL
Kavun (Tanesi): 70 TL
Avakado (Tanesi): 70 TL
Hindistan cevizi: 70 TL
Sarma: 70 TL
Mandalina: 60 TL
Washington portakal: 60 TL
Limon: 60 TL
Yeşillik çeşitleri: 50 TL
Kuru soğan: 50 TL
Havuç: 50 TL
Salatalık: 35 TL
Patates: 35 TL
Marul (Tanesi): 30 TL
Enflasyonla bütce yaratıp ülke yöneten Erdoğanı seçenlere bin beter olsun.
Bir ülkede en büyük sorun enflasyon ise ve halâ Anayasalarda enflasyon yaratan siyasilere siyaset yapamaz cezası konmuyorsa ve enflasyon yaratanları seçmeye devam ediyorsa o ülke insanı cahildiiiiiiiiiiir.
Enflasyon Erdoğandır.