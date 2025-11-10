Alan da satan da şikayetçi

Abdullah SUİÇMEZ

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazara giden vatandaşlar, özellikle meyve ve sebze fiyatlarından şikayetçi oldu. Yaz boyunca kilosu 350 TL olan çilek, pazarda 400 TL’den alıcı bekledi. Hurma bahri 500 TL, guava 250 TL, ejder meyvesi tanesi 250 TL’den satışa sunuldu. Siyah zeytin, mersin, mantar, incir ve yer fıstığı gibi ürünlerin kilosu 200 TL’ye ulaştı. Sebzelerde ise kapya biber 170 TL, acı biber 150 TL, domates ve yeşil biber 100 TL, patates ve salatalık 35 TL, marul tanesi 30 TL olarak fiyatlandırıldı. Üreticiler, fiyat artışlarını girdi maliyetleri ve olumsuz hava koşullarına bağlarken, vatandaşlar alım güçlerinin azaldığını ve pazarda poşeti doldurmanın giderek zorlaştığını dile getirdi. Hem satış yapanlar hem de alışveriş yapanlar fiyatlardan memnun olmadığını belirtti.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Ispanak: 50 TL bağı

Hurma Bahri: 500 TL

Çilek: 400 TL

Guafa: 250 TL

Ejder meyvesi (Tanesi): 250 TL

Siyah zeytin: 200 TL

Mersin (Paketi): 200 TL

Mantar: 200 TL

İncir: 200 TL

Yer Fıstığı: 200 TL

Kivi: 200 TL

Nektarin: 180 TL

Kapya biber: 170 TL

Acı biber: 150 TL

Yeşil zeytin: 150 TL

Armut çeşitleri: 100-200 TL

Sultani üzüm: 130 TL

Dolmalık patlıcan: 100 TL

Domates: 100 TL

Yeşil biber: 100 TL

Yerli hurma: 100 TL

Greyfurt: 100 TL

Üzüm: 100 TL

Çarli biber: 100 TL

Elma: 100 TL

Ayva: 100 TL

Taze fasulye: 100-130 TL

Brokoli: 100 TL

Mısır (3 tanesi): 100 TL

Börülce: 90 TL

Nar: 80 TL

Patlıcan: 80 TL

Mango (Tanesi): 70 TL

Muz: 70 TL

Kabak: 70 TL

Kavun (Tanesi): 70 TL

Avakado (Tanesi): 70 TL

Hindistan cevizi: 70 TL

Sarma: 70 TL

Mandalina: 60 TL

Washington portakal: 60 TL

Limon: 60 TL

Yeşillik çeşitleri: 50 TL

Kuru soğan: 50 TL

Havuç: 50 TL

Salatalık: 35 TL

Patates: 35 TL

Marul (Tanesi): 30 TL