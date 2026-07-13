Bakım yapıldı

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli Göleti'nde yürütülen bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Amcaoğlu, geçen kış yaşanan yoğun yağışlar ve sel nedeniyle göletin baraj hattındaki tahliye vanasının yerinden koptuğunu, o dönemde sistemi güvenli hale getirmek ve su kaybını önlemek amacıyla hattın geçici olarak kapatıldığını belirtti.

Hava koşullarının uygun hale gelmesiyle yeni tahliye vanasının monte edildiğini ve sistemin yeniden devreye alındığını kaydeden Amcaoğlu, çalışmanın teknik açıdan beklenenden daha zorlu geçtiğini ifade etti.

Göletin yıllar önce inşa edilmesi nedeniyle mevcut hat ile günümüzde kullanılan malzemelerin uyum sağlamadığını belirten Amcaoğlu, ihtiyaç duyulan birçok bağlantı parçasının belediyenin kendi imkânlarıyla üretildiğini ve eski altyapının yeni sistemle uyumlu hale getirildiğini söyledi.

Tamamlanan çalışmayla suyun kontrollü şekilde kullanılmasının sağlandığını vurgulayan Amcaoğlu, böylece hem doğal kaynakların hem de çevrenin korunmasına katkı sağlandığını ifade etti.

Amcaoğlu, çalışmalar süresince destek veren Nazlı Kardeşler Construction Ltd.'ye emekleri, iş birliği ve katkılarından dolayı teşekkür ederek, kentin altyapısını güçlendiren, doğal kaynakları koruyan ve üretimi destekleyen projeleri kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

