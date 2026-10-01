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‘Bakımsız görüntü ortadan kaldırıldı’

Bakan Sucuoğlu, Gazimağusa Limanı’nda aydınlatma çalışmalarının tamamlandığını belirtti

‘Bakımsız görüntü ortadan kaldırıldı’

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Faiz Sucuoğlu, Gazimağusa Limanı’ndaki aydınlatma çalışmalarının tamamlandığını belirterek, limandaki karanlık ve bakımsız görüntünün ortadan kaldırıldığını belirtti. Sucuoğlu, limanların dönüşümüne yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade ederek, Girne Turizm Limanındaki aydınlatma sorununa da yakında müdahale edileceğini bildirdi.  

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sucuoğlu, yazılı açıklamasında, limanların sadece birer ulaşım noktası değil, ülkeye giriş ve çıkış yapan insanların KKTC ile temas ettiği ilk vitrin olduğunu vurguladı.
Sucuoğlu, göreve gelir gelmez öncelikleri belirlediklerini ifade ederek, bir taraftan adanın lojistik ihtiyaçları doğrultusunda tedarik zincirinin kopmaması adına çalışmaları kesintisiz sürdürürken, diğer taraftan da yolcuların perişan olduğu o karanlık ve bakımsız liman görüntüsünü hızla ortadan kaldırdıklarını kaydetti.

Gazimağusa Limanındaki aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte operasyonel güvenlik önlemlerinin bir seviye daha yukarı çıkarıldığına işaret eden Sucuoğlu, limanların dönüşümüne yönelik çalışmaların devam edeceğini, Girne Turizm Limanındaki aydınlatma sorununa da yakında müdahale edileceğini belirtti. 
Sucuoğlu, göreve gelmesinin ardından başlattığı incelemeler kapsamında, Girne ve Gazimağusa limanlarında uzun süredir kronikleşen aydınlatma ve altyapı sorunlarına ilişkin çalışma yapıldığı kaydetti. 
Limanlardaki mevcut fiziki yetersizlikleri ortadan kaldırmak için eylem planı başlatıldığını belirten Sucuoğlu, Gazimağusa Limanında başlatılan çalışmaların dün gece itibarıyla tamamlandığını, temel aydınlatma sistemlerinin tamiratı ve yenilenmesinin sağlandığını belirtti. 

Yılmazköy-Kılıçaslan güzergâhında inceleme
Öte yandan Bakan Sucuoğlu, ülke genelinde etkili olan yoğun yağışların ardından Yılmazköy-Kılıçaslan yol güzergâhında da incelemelerde bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Sucuoğlu, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
 

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YORUMLAR
Müstafi YDP'li
Müstafi YDP'li - 2 saat Önce

Yazık beee,,,o kadar uğraştı,o kadar çabaladı ama ömrü yetmedi bakanlıktan siktiredildi şu Ardahan ermenisi Çarıklı denen am ağızlı ibne..Yoksa bakalım kimlere peşkeş çekip ne kadar komisyon alacaktı hırsız köpek..

Nuri
Nuri - 58 dakika Önce

Bravooo KKTCnin Ulaştırma Bakanına ‘ 40 Yıldır bir Çivi bile çakılmayan Mağusa Limanına Işık için Lamba koymuş ! Bu kadar başarı Dünyanın hangi Ülkesinin Ulaştırma Bakaninda var ki ? Yıllar önce AB’nin inceleme Raporunda İşleyişini bitirmekte olan ve 40 yıllık bakımsızlıktan dökülen Mağusa Limanının Avrupa Standartlarında İşler hale getirebilmek için 350 Milyon Euro harcama ve Limanın 2 yıldan fazla Kapatılması Öngöruliyordu !

Magusa
Magusa - 1 saniye Önce

Bakan temizlenmediniz için tıkanan köprüye bakıyor. Bu bakanın işi değildir. Köprüde suç yoktur. Temizlettirmemek kaymakam nerede. Üstel kazansın diye lüzumsuz işlerle uğraşacağınıza günlük yapılması gereken işlere bakınız.

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