Bali ve hap kullanıyor

Lefkoşa’da bir markette alışveriş yapan 23 yaşındaki genç kadının kalçasını ellediği gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Can Varan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Hırsızlık, kavga, cinsel taciz gibi tam suç kaydı bulunan zanlı hakkında teminat talep edildi. Mahkemede konuşan zanlı Varan, “Bali ve hap bağımlısıyım. Yapmışsam da hatırlamıyorum” ifadelerini kullandı.

Olayı aktaran polis, Ahmet Can Varan’ın 8 Mayıs 2023 tarihinde saat 21.30 sıralarında Küçük Kaymaklı bölgesinde Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markette alışveriş yapan B.Ş.’nin kalçasını sağ eliyle sıkmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti. Polis, Ahmet Can Varan’ın açıkta 85 davası olduğunu ve bir ay önce benzer suçtan teminata bağlandığını söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının toplum için ciddi endişe teşkil ettiğine vurgu yapıp, talebi onayladı. Mahkeme, ayrıca zanlının ayrıca doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

Benzer suçlar işledi

Zanlı, 10 Şubat 2023 tarihinde saat 20.30 sıralarında Lefkoşa’da, Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde yürüyen iki kadına cinsel organını göstermişti. Zanlı kadınlardan birinin omzuna eli ile vurarak, cinsel tacizde bulunmuştu. Şikayet üzerine tutuklanan zanlı, soruşturmanın ardından teminatla serbest kalmıştı.