Cezaevine gönderildi

Ömer KADİROĞLU

Güzelyurt’a bağlı Gaziveren’de bir narenciye bahçesinde bulunan ilaçlama tankına demir orak ile zarar veren 23 yaşındaki Nijeryalı Teniola Abdul Hammeed Femi Akala kendisini suçüstü hali yakalayan iki polis memurunu ciddi şekilde darp etti. Polis tarafından makul güç kullanılarak etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan zanlı Akala “kasti hasar”, “Ciddi darp”, “Korkutmak amacıyla silah taşımak”, “Polisi darp ve Görevinden men etme” suçları ile mahkeme huzuruna çıkarıldı. Duruşmada zanlının 586 günden beri ülkede kaçak olduğu yaşadığına dair tespit yapıldığı açıklandı.

İki polise saldırdı

Polis memuru Hasan Sönmez, zanlının 10 Mayıs 2023 tarihinde, saat 11.00 raddelerinde Gaziveren’de Su Deposu mevkiinde, E.A.N.’ye ait narenciye bahçesi içerisinde bulunan bir adet ilaçlama tankını demir orakla hasara uğrattığını anlattı. Zanlının olay yerinde bulunan RHA 2950 plakalı aracın ön kaput kısmına da yumruk vurup hasar oluşturduğunu anlatan Sönmez, ardından polis memuru A.G.’nin yüzüne yumruk attığını, koluna kürekle vurduğunu, polis memuru G.T.’nin ise vücuduna elleri ve ayaklarıyla vurup ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis memuru Hasan Sönmez zanlının makul güç kullanılarak kişinin etkisiz hale getirilip suçüstü hali gereği gözaltına alındığını, yapılan muhaceret kontrolünde ise 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren 586 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Sönmez, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir süreyle Merkezi Cezaevi’nde bekletilmesini talep etti. Huzurunda verilen yeminli şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlının bir ayı geçmemek kaydı ile Merkezi Cezaevine hükümsüz tutuklu olarak gönderilmesine emir verdi.