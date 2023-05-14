Kudüs’te uzlaşı sağlandı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 11 Mayıs’taki günübirlik ziyareti sırasında görüştüğü İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog ve Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Güney Kıbrıs’ta küçük sıvılaştırma terminalleri kurulması perspektifine olumlu yaklaştığı ve olası tarihlerle ilgili detay istediği bildirildi.

Fileleftheros, haberi manşetten, “İsrail’den Gaza Olumlu… Herzog ve Netanyahu Kıbrıs’a İsrail Gazını Sıvılaştırmada Destek Veriyor… Enerji Bakanlığı’nın 29 Mayıs’ta Düzenleyeceği Atölyeye Şirketlerden Büyük İlgi” başlık ve spotuyla aktardı.

Gazetenin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Hristodulidis ile Netanyahu Kudüs’teki görüşmelerinde enerji (elektrik üretim maliyetini düşürmek ve sıvılaştırılmış formda uluslararası piyasalar sürmek üzere doğal gazın Güney Kıbrıs’a naklinin hızlandırılması için planlama ve altyapı inşaatları) konusunu masaya yatırdı.

Öncelikler arasında doğal gazın Güney Kıbrıs’a komşu İsrail yataklarından nakli için boru hattı inşa edilmesi, Güney Kıbrıs’ta yüzer ya da modüler teknoloji kara tesisi kurulması bulunuyor.

Gazete görüşmede, Netanyahu’nun Güney Kıbrıs’ı, İsrail yataklarından doğal gazın Avrupa piyasasına ihraç edilebilmesi için “çok ciddi bir alternatif çözüm” gördüğünün ortaya çıktığını yazdı. “Kıbrıs’ta, küçük de olsa yüzer veya diğer sıvılaştırma altyapıları inşa edilmesinin, daha önce yapılan başka inceleme veya anlaşmadan bağımsız olarak İsrail ekonomik çıkarları için de kullanılabileceği mesajı netti” ifadesini kullanan gazete, Rum heyetinin yeni projelerin uygulanmasına dair olası tarihleri de ortaya koyduğunu ekledi.

Papanastasiu İsrail’e gidecek

Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun İsrailli dengi İsrael Katz daha ileri görüşmelerde bulunmak üzere hemen önümüzdeki dönemde -muhtemelen de Mayıs ayı içerisinde- yeniden İsrail’e gitmesi konusunda uzlaşıya varıldı.

Gazete, hükümet kaynaklarının, İsrail’in kendi MEB’indeki büyük ve küçük yataklardaki doğal gazı değerlendirmede bazı seçenekleri elinde tutmak istediğini belirttiğine işaret ederek bunun, İsrail’in, maden zenginliğinin yönetiminde son ve en önemli sözü, yatakları işleten şirketlerin değil kendisinin elinde tuttuğu anlamına geldiğine dikkat çekti.

Habere göre Hristodulidis ile Netanyahu, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki Afrodit/Yishai yatağı ile ilgili konunun süratle tamamlanması gereğinde mutabık kaldı. Rum tarafının, Afrodit-Yishai meselesinin yakında çözüleceği konusunda iyimser olduğunu açıklayan Hristodulidis’in Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadopulos, “Doğu Akdeniz’deki enerji rezervlerinin değerlendirilmesi konusunda Güney Kıbrıs’ın da iştirak edeceği iş birlikleri” meselesinin de ele alındığını açıkladı, detay vermedi.