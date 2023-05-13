Satışa hazır paketlerle yakalandı

Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Gazimağusa’da 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda tutuklanan Nijerya uyruklu Ebuka David Emunna, Türkmenistan uyruklu Babacan Hudayberoliyev ve Özcan Hangün hakkındaki soruşturma sürüyor.

Polis, zanlıları dün teker teker duruşmaya çıkararak, ek tutukluluk talep etti.

Olguları aktaran polis, 9 Mayıs 2023 tarihinde Nijerya uyruklu Ebuka David Emunna’nın uyuşturucu satışı yaptığına dair bilgi aldıklarını ve evine baskın düzenlediklerini söyledi. Polis, zanlının boynunda asılı bulunan çantada satışa hazır halde 21 ayrı kağıda sarılı 20 gram hintkeneviri ele geçirdiklerini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, Emunna’nın 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Hangün ile Babacan 4 gün t

Polis, aynı gün Özcan Hangün isimli zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi alarak, harekete geçtiklerini açıkladı.

Polis, ikametgahına gidilen zanlının ekipleri görünce elinde poşete sarılı olarak tuttuğu 15 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi camdan attığını açıkladı. Polis, konu uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını bildirdi. Polis memuru, Türkmenistan uyruklu Babacan Hudayberoliyev isimli zanlının kaldığı yurt odasında yaptıkları aramada ise bir adet uyuşturuculu sigara ile bir adet MDMA türü uyuşturuculu hap ele geçirdiklerini açıkladı. Farklı saatlerde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonla tutuklanan 3 zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, Emunna’nın 6, Hangün ile Hudayberoliyev’in ise 4’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlılar hakkında talep edilen tutukluluk sürelerini onayladı.