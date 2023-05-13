Ah Maria ah

Lefkoşa’da araçlı giriş-çıkışların yapıldığı Metehan Sınır Kapısı’ndan sahte araç sigortasıyla giriş yapmaya çalışırken yakalanan Kıbrıslı Rum Maria Livitzi Matsi hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının sahte araç sigortasıyla ülkeye 22 kez giriş-çıkış yaptığı belirtildi. Polis, zanlının sigortayı Larnaka’da Andreas isimli bir kişiden temin ettiğini beyan ettiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, Maria Livitzi Matsi’nin 10 Mayıs 2023 tarihinde saat 07.00 sıralarında kullanımında bulunan KZA 022 plakalı araç ile Metehan Kara Giriş Kapısı'ndan KKTC'ye giriş yapmaya çalıştığını söyledi.

Polis memuru, zanlının işlemlerinin yapıldığını ancak kayıtlarda kullanımındaki araca ait sigorta poliçesinin bulunmadığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, yapılan aramada zanlının tasarrufunda 5 Aralık 2022- 5 Mayıs 2023 tarihlerini kapsayan Akfinans Sigorta Ltd. adına düzenlenmiş sahte sigorta poliçesi bulunduğunu açıkladı.

Polis, aynı tarihte zanlının tutuklandığını ve sahte sigorta poliçesinin emare zapt edildiğini söyledi. Yapılan muhaceret kontrolünde zanlının söz konusu araç ile KKTC'ye toplamda 22 kere giriş- çıkış yaptığının tespit edildiğini belirten polis, ifadesinde sahte poliçeyi Larnaka’da Andreas isimli şahıstan aldığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.