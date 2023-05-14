Coşkuyla alkışlandılar

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nun yıl sonu müsameresi, okulun konferans salonunda yapıldı. Velilerin yüksek katılımıyla gerçekleşen gecede öğrencilerin başarılı performansları göz doldurdu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından ardından gecenin açış konuşmasını yapan Okul Müdürü Ergin Mahsaroğlu, pandemi dolayısıyla en son yıl sonu müsamerelerini 4 yıl önce yapabildiklerini anımsattı.

Mahsaroğlu, akademik başarılarının yanı sıra sportif ve sosyal yönden başarılı bir okul olduklarını ifade etti. Öğretmen ve öğrencilerin büyük emek vererek gösteriye hazırlandıklarını söyleyen Mahsaroğlu, etkinliğe alın teri koyan, başta öğrenciler ve öğretmenler olmak üzere herkese teşekkür etti.

Müsamerede okul korosu şarkılar söylerken, Lirik şiir eşliğinde lirik dans gösterisi, piyano dinletisi, jimnastik gösterisi, Almanca gösteriler, hiphop gösterisi heyecanla izlendi.

Ayrıca, gecede Fransızca şarkılar söylendi, dans gösterileri ve “Küçük Kara Balık” adlı tiyatro oyununu ilgiyle takip edildi.

Öğrenci ve öğretmenler başarılı bir geceye imza atarken, veliler de büyük bir gurur yaşadı.