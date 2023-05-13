O da kaçak

Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde yaşanan olayda tartıştığı şahsı ciddi şekilde darp eden

Owenaze Eboigbe tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlının tartıştığı şahsın başına ve yüzüne elleri ile yumruk vurarak, burnunun kırılmasına neden olduğu belirtildi. Zanlının 2023 yılı Ocak ayından veri ülkede kaçak kaldığı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlı Owenaze Eboigbe’nin 8 Mayıs 2023 tarihinde saat 20.00 sıralarında Hamitköy'de faaliyet gösteren Cadde Market isimli işletme önünde, marketin önceden kırılan camından kendisini suçladığı gerekçesi ile iş yeri müdürü Hasan Karabulut ile tartıştığını söyledi. Polis, zanlının Hasan Karabulut’un başına ve yüzüne elleri ile yumruk vurarak, burnunun kırılmasına sebep olduğunu ifade etti.

Polis memuru, 11 Mayıs 2023 tarihinde Hasan Karabulut’un yine aynı cadde üzerinde zanlıyı görerek teşhis edip kendilerine verdiğini söyledi. Polis, zanlının aleyhinde derdest emri talep edilerek tutuklandığını ve öğrenci izninin 22 Ocak 2023’te sonlandığının belirlendiğini anlattı.

Polis, zanlının vermiş olduğu sözlü beyanlarının araştırılması gerektiğini belirterek, 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

