Yılın operasyonu

Suna ERDEN

Girne’de Avrasya sitesine bir operasyon düzenleyen polis, yasa dışı bahis oynatmakla suçlanan 10 kişiyi tutuklayarak dün mahkemeye çıkardı.

Polis, zanlıların 4 ayrı isim altında canlı slot oynattıklarının tespit edildiğini belirtirken işlem hacminin 5 milyar 500 milyon, net karın ise 49 milyon 430 bin lira olduğunu açıkladı.

Tutuklanan Mustafa Tüzün, Cengiz Çelik, Salih Arıkan, Tarık Boran, Ahmet Dereli, Halil Alaoğlu, Mete Güneyli, Coşkun Boran, Kaan Ceylan ve Taner Koççat dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların yetkili makamlardan izin almadan siteler aracılığıyla yasa dışı bahis oynattıkları açıklandı.

Operasyon 19 Kasım’da yapıldı

Mahkemede olguları aktaran polis, 19 Kasım 2024 tarihinde Girne’de Avrasya Sitesine düzenlenen operasyonda Coşkun Boran’ın sorumluluğunda bulunan apartman dairesinde Tarık Boran ve Halil Alaoğlu isimli şahısların internet üzerinden Vip Royal Slot, Royal Vip ve Vipslot isimli adresler aracılığı ile canlı slot oyunu onattıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis, aynı gün Kaan Ceylan isimli şahsın Serdarlı’daki adresinde bulunan ikametgahına yapılan operasyonda ise zanlının internet üzerinden Vipplace isimli sitelere canlı destek ve callcenter hizmeti verdiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, yürütülen soruşturma sonucu Girne’de sakin Ahmet Dereli’nin de internet üzerinden Vipplace isimli siteye canlı destek verdiğini, Mete Güneyli’nin de oyun oynatan kişilerin bulunduğu whatsapp grubunda olduğunu belirlediklerini söyledi.

Polis, ayrıca Güneyli’nin oyun oynatılmasına olanak sağladığını da tespit ettiklerini açıkladı. Polis, Coşkun Boran, Tarık Boran, Halil Alaoğlu, Kaan Ceylan, Ahmet Dereli ve Mete Güneyli’nin tutuklandığını söyledi.

Rakamlar dudak uçuklattı

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Tüzün, Cengiz Çelik ve Salih Arıkan isimli şahısların da 20 Kasım 2024 tarihinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’ne celp edildiklerini, yapılan sorgulamalarında Vippalace isimli siteye canlı destek verdiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramada 9 bilgisayar, 19 adet cep telefonu, 4 adet USB, 10 bin 175 TL ile 5 bin 377 Dolar bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, temin edilen emarelerde yapılan incelemede söz konusu sitelerin işlem hacminin 5 milyar 500 milyon TL, net karlarının ise 49 milyon 430 bin TL olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

5 zanlı teminatla serbest

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, Halil Alaoğlu, Mete Güneyli, Coşkun Boran, Kaan Ceylan ve Taner Koççat hakkında ek süre talep etti.

Polis, Mustafa Tüzün, Cengiz Çelik, Salih Arıkan, Tarık Boran ve Ahmet Dereli’nin de teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Mustafa Tüzün, Cengiz Çelik, Salih Arıkan, Tarık Boran ve Ahmet Dereli’nin yurt dışına çıkış yasağı, kişi başı 50’er bin TL nakit teminat yatırmaları, her biri için ikişer kefilin 750’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Mahkeme, Halil Alaoğlu, Mete Güneyli, Coşkun Boran ve Kaan Ceylan’ın 7 gün, Taner Koççat’ın ise 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2024, 09:35