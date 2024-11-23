Devamı gelecek

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir bankanın şube müdürü olan Bahar Korakan’nın, çaldığı para miktarının 34 milyon lirayı aştığı, rakamın daha da artabileceği belirtildi.

Zanlının 2022-2024 yılları arasında bankanın ana kasasından ve müşterilerin hesaplarından para çalmasının yanı sıra sahte hesaplar açarak, kredi aldığı da tespit edildi.

Zanlı hakkında ilk etapta 13, daha sonra 9 kişi olmak üzere toplam 22 banka müşterisinin şikayetçi olduğu açıklanırken, son 2 yılda çaldığı miktarın 5 milyon 964 bin TL, 534 bin 613 sterlin, 56 bin 860 Euro ve 70 bin 368 dolar olduğu belirtildi.

Zanlının 2020 ile 2022 yılı arasında 2 BMW model araç, 2023 ile 2024 yılları arasında da üç motosiklet satın aldığı açıklandı.

Soruşturma geniş çaplı devam ederken, zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Evinde ve aracında para bulundu

Mali Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Köşklüçiftlik’te bulunan bir bankanın şube sorumlusu olarak çalışan Bahar Korakan’ın ilk etapta bankanın hesabından bir milyon 220 bin TL, 185 bin 800 Sterlin, 24 bin 290 Euro, 250 Dolar ve ATM’den 33 bin 350 TL çaldığı gerekçesiyle tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının ikametgahının arandığını, 3 adet ajanda, muhtelif evraklar,2 adet cep telefonu, 5 bin TL nakit para, 2 adet müşteriye ait çalıştığı bankanın dekontu, bankaya ait para sayım beyannamesi, havale talimatı, gönderim dekontu, 17 sayfa gönderim dekontu fotokopisi, 9 adet başka bankaya ait ama kendi müşterisi de olan bir şahsa adına olan dekontlar bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlı adına kayıtlı araçta yapılan aramada 47 bin 723 TL ve 105 euro nakit para, 3 adet içerisinde birçok müşteri bilgilerinin yazılı olduğu defter, Bahar hanım yazılı zarf içerisinde 45 bin dolar ve 30 bin Sterlin paranın müşteri tarafından emanete verildiğine dair yazı ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, zanlıdan zarf içerisinde bulunan para ile ilgili izahat istendiğinde kardeşine ait olduğunu ve yakın bir tarihte kardeşinin hesabından çektiğini ancak yapılan araştırmada bunun doğru olmadığını tespit ettiklerini söyledi.

Polis memuru, zanlının aracında bulunan nakit paraların Gelir ve Vergi Dairesine yatırıldığını açıkladı.

Ana kasayı soydu, müşterilerin hesaplarını boşalttı

Polis, zanlının bankanın ana kasasından aldığı bir milyon 220 bin TL, 185 bin 800 Sterlin, 24 bin 290 Euro, 250 Dolar ve 33 bin 350 TL’ye ek olarak, 22 farklı kişiye ait hesaplardan ya da müşteriler tarafından kendisine teslim edilen paraları da çaldığını açıkladı. Polis, bu para miktarlarının 5 milyon 964 bin TL, 534 bin 613 sterlin, 56 bin 860 Euro ve 70 bin 368 dolar olduğunu belirtti.

Polis memuru, zanlının eşiyle birlikte bir döviz bürosundan 22 seferde 25 bin 144 Euro, 22 bin 496 sterlin, 10 bin ABD doları alındığını, 21 bin 890 sterlin ile 24 bin 390 Euro satış işlemi yaptığını tespit ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis memuru, zanlının 2020 ile 2022 yılı arasında iki BMW model araç, 2023 ile 2024 yılları arasında da üç motosiklet satın aldığını kaydetti.

Polis, zanlının 2020 yılından bugüne 283 bin 450 Euro, 35 bin 603 sterlin, 259 bin 798 TL parayı harcadığının belirlendiğini açıkladı.

Ziynet eşyaları bulunamadı

Polis, bankanın ziynet eşyaları emanete almak gibi hizmeti olmadığı halde zanlının 2020, 2023 ve 2024 tarihlerinde 4 defada bir müşteriden yaklaşık 205 bin TL değerindeki ziynet eşyaları emanete aldığını ve müşteriye emanete aldığına dair yazılı kağıt verdiğini söyledi.

Polis, zanlıdan bu konuda izahat istendiğinde ziynet eşyalarını kuyumcuda bozdurmadığını, kimseye vermediğini ancak ne yaptığını hatırlamadığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlının müşterilerin hesaplarında ne kadar paraları kaldığını öğrenmemeleri için gerçek hesap dökümleri yerine sadece yazışmalarda kullanılan ve üzerinde banka adının yazılı olduğu kağıtlara sahte hesap dökümleri hazırlayıp imzaladıktan sonra hazırladığı sahte evrakları müşteriye verdiğini açıkladı.

Polis, müşterilerin tasarruflarında bulunan sahte banka dökümlerini emare olarak aldıklarını söyledi. Polis memuru, bu evraklar üzerinde bulunan hesap numaraları ile ilgili olarak yapılan araştırmada da söz konusu bankada böyle hesapların olmadığını tespit ettiklerini kaydetti.

Polis, ayrıca zanlının müşterilerden habersiz adlarına hesaplar açtığını ve bu hesaplara gerçek hesaplarından para transferi yapıp nakit çektiği, ayrıca müşterilerden habersiz onların kimliğine bürünerek bankadan kredi aldığını açıkladı.

67 kişiden ifade alındı

Polis, bugüne kadar yapılan soruşturma kapsamında 67 kişiden ifade temin edildiğini, 25 kişiden daha ifade alınması gerektiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, zanlının suç ortağı olup olmadığının araştırılacağını, ayrıca çalınan miktarın ve mağdur sayısının artabileceğini söyleyen polis, zanlının aleyhinde 7 gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.