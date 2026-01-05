Başarıyla yönetildi

Yunanistan’daki radyo frekans arızası nedeniyle uçuşlar aksarken, Ercan Hava Sahası’nda yoğun bir trafiğe neden oldu. Uçuşların güvenli bir şekilde yönlendirilmesi için hava trafik kontrolörleri yoğun çaba sarf etti.

KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Diyalog’a yaptığı açıklamada, Yunanistan’daki teknik sorunun hava sahasında yoğunluğa yol açtığını belirterek, “Yaşanan hava trafiği başarılı bir şekilde kontrol edildi. Kriz anında tüm operasyonlar koordineli bir şekilde yürütüldü” dedi. Sofi, uçuşların düzenli bir biçimde sürdürüldüğünü ifade etti.

Kapısız: Yetersiz kaldık

Ancak Hava Trafik Kontrolleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız, durumun sistem yetersizliklerini ortaya koyduğunu savundu.

Kapısız, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Yunan hava sahasının trafiğinin KKTC hava sahasına aktığını ve mevcut sistemlerin bu yükü kaldırmakta yetersiz kaldığını belirtti.

Kapısız, yıllardır uyarılarına rağmen düzeltilmeyen personel eksikliği ve arızalı frekanslarla çalışmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Kapısız paylaşımında, “Normal hava trafiğini bile kaldırmayan, arızalı ve güncellenmemiş sistemler ile, yıllardır düzeltilmeyen personel sayısı ile, bozuk frekanslar ve minimum üç sektörle yapılan trafik yükünü tek sektör ve tek kişi üzerinden yönettik ve hâlen daha yönetiyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca zaman zaman kontrolün kaybedildiğini belirterek, “O ekrandaki her bir noktanın içinde yüzlerce insan var. Ömrümüzü yedik sizin işe yaramazlığınız yüzünden. Siyasetiniz, bakanlığınız, hükûmetiniz batsın!” diye tepki gösterdi.

Yunanistan'daki arıza

Merkezi radyo frekans sisteminde yaşandığı öne sürülen problemler nedeniyle Atina Uluslararası Havaalanı ve diğer bölgesel havaalanlarına iniş ve kalkışlar etkilendi.

Kontrol merkezlerine hizmet veren Atina ve bölgesel radyo frekanslarının devre dışı kaldığı belirtildi.

Teknik arıza nedeniyle Yunanistan'a ve Yunanistan'dan yapılan tüm uçuşlar askıya alındı. Yunanistan'a giden bazı uçaklar başka ülkelerdeki hava meydanlarına yönlendirildi ya da geri döndü.