Alkollüymüş

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir otelde kalan 31 yaşındaki M.O.G., sarhoş vaziyetteyken görevlileri yanıltarak başka bir şahsın kaldığı odanın kapısını açtırarak içeri girdi.

Zanlı odadan ait bir adet Redmi Note 11 Pro marka cep telefonu ile içerisinde 30 bin TL ve 40 ABD Doları nakit para ile 7 adet banka kartının bulunduğu cüzdanı çaldı.

Şikayet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarılan zanlı aşırı derecede alkollü olduğu için ne yaptığını hatırlamadığını iddia etti.

Polis, 3 Ocak günü saat 13.00 sıralarında Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otelde konaklayan zanlının, sarhoş bir vaziyette olduğu sırada otel görevlilerini yanıltarak 303 numaralı odanın kendisine ait olduğunu beyan ettiğini ve bu suretle söz konusu odanın kapısını açtırdığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının odaya girmesinin ardından, R.K.’ye ait toplam 30 bin TL, 40 Amerikan Doları, markası meçhul siyah renkli deri cüzdan, 7 adet banka kartı ile Redmi Note 11 Pro marka cep telefonunu çaldığını söyledi.

Polis memuru; şikayet üzerine zanlının tutuklandığını ifade etti. Yapılan aramada çalınan para ve eşyaların zanlının üzerinde bulunarak emare alındığını belirten polis; soruşturmanın henüz yeni başladığını, alınması gereken ifadeler olduğunu kaydetti. Polis, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise olay günü aşırı derecede alkollü olduğunu, bu nedenle yaşananları hatırlamadığını beyan etti.

Sunulan olguları değerlendiren mahkeme; zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

