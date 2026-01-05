Ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde toplam 2 bin 310 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimler sonucunda, 19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere çeşitli trafik suçlarından toplam 348 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca 54 araç trafikten men edildi ve bir sürücü tutuklandı.

Rapor edilen trafik ihlalleri ise şu şekilde kaydedildi: 192 sürücü yasal hız sınırını aşmak, 27 sürücü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 19 sürücü alkollü araç kullanmak, 16 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 10 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 6 sürücü sigortasız araç kullanmak, 5 sürücü susturucusuz egzozlu araç kullanmak, 4 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2 sürücü muayenesiz araç kullanmak ve 1 sürücü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak suçlarından rapor edildi. Diğer trafik ihlalleri kapsamında ise 62 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Polis Genel Müdürlüğü, denetimlerin sürücülerde trafik kurallarına uyma bilincini artırmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla düzenli olarak devam edeceğini açıkladı.