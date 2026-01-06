İki farklı hikaye

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu yeni yılda iki oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, yeni yılda iki farklı oyunu iki ayrı sahnede izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan yapılan açıklamaya göre; Aliye Ummanel’in yazıp yönettiği ve Lefkoşa’nın 1958–1963 yılları arasındaki tarihsel süreci arka planına alarak bir kabarede geçen olaylar üzerinden insanların etnik farklılıklarıyla birlikte bir arada yaşayabileceği bir dünyayı konu alan “Bir İhtimal Kabare”, 19 Ocak’tan itibaren her pazartesi saat 20.00’de Bandabuliya Sahnesi’nde sahnelenecek.

Şair Nazım Hikmet’in yaşamını konu alan “Aşk İçinde Mahpushane” ise 21 Ocak’tan itibaren her çarşamba saat 20.00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak. Yaşar Ersoy’un oyunlaştırıp yönettiği eserde, Nazım Hikmet’in gençlik yılları, mahkûmiyeti, aşkları ve düşünce mücadelesi sahneye taşınacak.

Oyunların biletleri www.gisekibris.com adresinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden temin edilebilecek.



