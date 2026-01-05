Kuraklık etkiledi

Güney Kıbrıs’ta yapılan bir araştırma, 2013 yılından bu yana Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden fla-mingo sayısının yüzde 31 civarında azaldığını ortaya koydu.

Politis gazetesi, Rum ilgili makamlarının açıkladığı verilere yer verdi. Haberde; 2013 yılından bu yana Larnaka ve Agrotur tuz göllerine gelen flamingo sayısının yüzde 31 civarında azaldığı, bunun başlıca sebeplerinin ise kuraklık, göllere gelen su kalitesinin iyi olmaması ve insanların sebep olduğu çevresel faktörler olduğu vurgulandı.

Haberde ayrıca, söz konusu göletlerin durumunun iyileştirilmesi adına bazı planlamaların ol-duğundan da söz edildi.