21 konut için 518 başvuru

Güney Kıbrıs’ta kiralanan Kıbrıslı Türk taşınmazları için başvuruların yoğun olduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, Kıbrıs Türk Taşınmazları İdaresi’nin yeni kanun çerçevesinde ilk kez Ekim ayında askıya alındığını, Kıbrıslı Türklere ait 21 ev için 518 başvuru yapıldığını yazdı.

Gazete, benzer şekilde Kıbrıslı Türklere ait 33 iş yeri için de ilana çıkıldığı, başvuru sayısının ise 226 olduğunu belirtirken, yasaya göre her üç ayda bir ilana çıkılması gerektiğini, bu sebeple yeni ilanların 2 Ocak’ta duyurulduğunu da aktardı.

Habere göre, 2 Şubat tarihinde Kıbrıslı Türklere ait 22 ev, 8 iş yeri, 25 iş yeri nitelikli açık alan ve 12 tarımsal arazi kiralık olarak ilan edildi.

Gazete, Lefkoşa surlar içi, Makenzi bölgesi, Piyale Paşa bölgesi, Artemidos Meydanı ve benze-ri yerlerdeki değeri yüksek Kıbrıs Türk taşınmazları için ise açık arttırma usulüyle kiralama yo-luna gidileceğini belirtirken, bu kategoride yer alan 130 taşınmazdan sadece 10 tanesinin boşta olduğunu, bunlar için ise Şubat ayında ihaleye çıkılacağını aktardı.

Yani başlayan bu uygulamaların Rum Meclisi’nin ilgili komitesinin ilk toplantısında da ele alınacağını belirten gazete, kiralanan Kıbrıslı Türk taşınmazlarının kira ödemelerinin ilgili inter-net sayfasından da yapılmaya başlanacağını vurguladı.